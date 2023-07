Pokémon Sleep: Alle Items - Das bringen sie euch

Wie in vielen anderen Pokémon-Spielen gibt es auch in Pokémon Sleep verschiedene Items, die unterschiedliche Zwecke erfüllen. Aber welche genau?

In unserem Guide verraten wir euch im Anschluss, welche Items es in Pokémon Go gibt und wofür ihr diese wiederum benötigt.

Inhalt:

Welche Items gibt es in Pokémon Sleep?

Pokémon Sleep hat eine Reihe verschiedener Items zu bieten. Welche das sind und was sie für einen Zweck haben, seht ihr nachfolgend in der Liste.

Name Beschreibung Fokusrauch Verdoppelt die Zahl der Forschungspunkte, die ihr durch die Schlafforschung erhaltet. Glücksrauch Verdoppelt die Zahl der Traumsplitter, die ihr durch die Schlafforschung erhaltet. EP-Rauch Verdoppelt die erhaltenen EP von Heler-Pokémon, die ihr durch die Schlafforschung erhaltet. Erholungsrauch Verdoppelt die Energie, die Helfer-Pokémon durch die Schlafforschung erhalten. Freundesrauch Mindestens ein besonders hungriges Pokémon taucht garantiert während der Snackzeit auf. Energiekissen Füllt die Energie eines Helfer-Pokémon um 50 Punkte auf. Helferpfeife Mit einem Pfiff erhaltet ihr eine 3-Stundenration Beeren und Zutaten. Schlaftaxi-Ticket Lässt euch jederzeit in ein anderes Gebiet reisen. Profi-Camping-Ticket Ihr könnt das Profi-Camping-Set 7 Tage lang nutzen. Pokékeks Verleiht einem Pokémon einen Freundespunkt. Superkeks Verleiht einem Pokémon drei Freundespunkte. Meisterkeks Erhöht die Freundespunkte eines Pokémon auf den Maximalwert. Universalbonbon S Kann als Bonbon für ein beliebiges Pokémon genutzt werden. Universalbonbon M Kann als Bonbon für ein beliebiges Pokémon genutzt werden. Universalbonbon L Kann als Bonbon für ein beliebiges Pokémon genutzt werden. Zutaten-Ticket S Könnt ihr gegen Zutaten eintauschen. Zutaten-Ticket M Könnt ihr gegen Zutaten eintauschen. Zutaten-Ticket L Könnt ihr gegen Zutaten eintauschen. Traumbrocken S Könnt ihr gegen Traumsplitter eintauschen. Traumbrocken M Könnt ihr gegen Traumsplitter eintauschen. Traumbrocken L Könnt ihr gegen Traumsplitter eintauschen. Verbindungsschnur Verleiht ein Gefühl der Verbundenheit. Feuerstein Wird für die Entwicklung bestimmter Pokémon benötigt. Wasserstein Wird für die Entwicklung bestimmter Pokémon benötigt. Donnerstein Wird für die Entwicklung bestimmter Pokémon benötigt. Blattstein Wird für die Entwicklung bestimmter Pokémon benötigt. Eisstein Wird für die Entwicklung bestimmter Pokémon benötigt. Mondstein Wird für die Entwicklung bestimmter Pokémon benötigt. Leuchtstein Wird für die Entwicklung bestimmter Pokémon benötigt. Metallmantel Wird für die Entwicklung bestimmter Pokémon benötigt. Ovaler Stein Wird für die Entwicklung bestimmter Pokémon benötigt. King-Stein Wird für die Entwicklung bestimmter Pokémon benötigt. Haupttalentsamen Erhöht das Level des Haupttalents eines Pokémon um eins. Nebentalentsamen Erhöht das Level des Nebentalents eines Pokémon um eins.

Wie bekomme ich Items in Pokémon Sleep?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in Pokémon Sleep an Items zu gelangen.

Einerseits könnt ihr diese im Shop kaufen. Andererseits verdient ihr sie euch aber auch, indem ihr einfach Pokémon Sleep spielt oder verschiedene Aufgaben in der App erfüllt.

