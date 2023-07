Pokémon Sleep: Alle Gerichte - Dieses Essen könnt ihr kochen

Ein weiterer Aspekt von Pokémon Sleep ist das Kochen von Gerichten. Dazu benötigt ihr die verschiedenen Zutaten und könnt damit unterschiedliche Gerichte fabrizieren.

In unserem Guide zeigen wir euch, welche Gerichte ihr in Pokémon Sleep kochen könnt und was ihr dabei noch beachten solltet.

Inhalt:

Welche Gerichte gibt es in Pokémon Sleep?

Es gibt eine Vielzahl von Gerichten in Pokémon Sleep. Diese lassen sich in verschiedene Kategorien aufteilen und benötigen unterschiedlich viele Zutaten.

Salate

Gericht Zutaten Gemischter Salat Jedwede Kombination, die kein Rezept ergibt Pfeffriger Salat mit Flegmon Rute 10x Flegmon-Rute

10x Feuriges Kraut

15x Reines Öl Salat "Pilzspore" 17x Schlemmerpilz

8x Schlaftomate

8x Reines Öl Käsesalat "Schneemantel" 10x Kuhmuh-Milch

6x Bohnenwurst Kartoffelsalat "Völlerei" 14x Kartoffel

9x Luxus-Ei

7x Bohnenwurst

6x Luxusapfel Tofusalat "Aquahülle" 10x Grasgrün-Sojabohnen

6x Schlaftomate Maxi-Salat "Kraftschub" 9x Bohnenwurst

6x Wärmender Ingwer

5x Luxus-Ei

3x Kartoffel Schinkensalat mit Bohnen 8x Bohnenwurst Schnarchtomatensalat 8x Schlaftomate Kuhmuh-Tomatensalat 12x Kuhmuh-Milch

6x Schlaftomate

5x Reines Öl Schokolade-Fleisch-Salat "Umkehrung" 14x Ruhekakao

9x Bohnenwurst Ingwersalat "Hitzekoller" 17x Feuriges Kraut

10x Wärmender Ingwer

8x Schlaftomate Luxusapfel-Salat 8x Luxusapfel Lauchsalat "Immunität" 10x Dicker Lauch

5x Wärmender Ingwer Apfel-Käse-Salat "Buntkörper" 15x Luxusapfel

5x Kuhmuh-Milch

3x Reines Öl Ninja-Salat 15x Dicker Lauch

15x Grasgrün-Sojabohnen

12x Schlemmerpilz

11x Wärmender Ingwer Tofusalat "Hitzewelle" 10x Grasgrün-Sojabohnen

6x Feuriges Kraut

Currys

Gericht Zutaten Gemischtes Curry Jedwede Kombination, die kein Rezept ergibt Luxusapfel-Curry 7x Luxusapfel Grillrutencurry 8x Flegmon-Rute

25x Feuriges Kraut Tomatencurry "Solarkraft" 10x Schlaftomate

5x Feuriges Kraut Buttercurry "Traumfresser" 18x Kartoffel

15x Schlaftomate

12x Ruhekakao

10x Kuhmuh-Milch Scharfes Lauchcurry 14x Dicker Lauch

10x Wärmender Ingwer

8x Feuriges Kraut Curry "Pilzspore" 14x Schlemmerpilz

9x Kartoffel Curry "Eierbombe 12x Honig

11x Luxusapfel

8x Luxus-Ei

4x Kartoffel Deftiges Käse-Frikadellencurry 8x Kuhmuh-Milch

8x Bohnenwurst Kartoffelsuppe 10x Kuhmuh-Milch

8x Kartoffel

4x Schlemmerpilz Einfache Cremesuppe 7x Kuhmuh-Milch Bohnenfrikadellen-Curry 7x Bohnenwurst Mildes Honigcurry 7x Honig Ninja-Curry 15x Grasgrün-Sojabohnen

9x Bohnenwurst

9x Dicker Lauch

5x Schlemmerpilz Schnitzelcurry "Dürre" 10x Bohnenwurst

5x Reines Öl Cremiges Omelettcurry 10x Luxus-Ei

6x Schlaftomate Bohnencurry "Protzer" 12x Grasgrün-Sojabohnen

6x Bohnenwurst

4x Feuriges Kraut

4x Luxus-Ei

Desserts

Gericht Zutaten Saftmix Jedwede Kombination, die kein Rezept ergibt Süßkartoffeln "Flauschigkeit" 9x Kartoffel

5x Kuhmuh-Milch Ingwerkekse "Felsenfest" 14x Honig

12x Wärmender Ingwer

5x Ruhekakao

4x Luxus-Ei Luxusapfel-Saft 8x Luxusapfel Extrasprudel 9x Honig Ingwertee "Glut" 9x Wärmender Ingwer

7x Luxusapfel Fruchtpudding à la Pummeluff 20x Honig

15x Luxus-Ei

10x Kuhmuh-Milch

10x Luxusapfel Smoothie "Charmebolzen" 11x Luxusapfel

9x Kuhmuh-Milch

7x Honig

8x Ruhekakao Apfelkuchen "Beschwörung" 12x Luxusapfel

4x Kuhmuh-Milch Nerolis Erholungstee 11x Wärmender Ingwer

15x Luxusapfel

9x Schlemmerpilz Schokokuchen "Lockduft" 9x Honig

8x Ruhekakao

7x Kuhmuh-Milch Warme Kuhmuh-Milch 7x Kuhmuh-Milch Sojakuchen "Wolke Sieben" 8x Luxus-Ei

7x Grasgrün-Sojabohnen Protein-Smoothie "Übereifer" 15x Grasgrün-Sojabohnen

8x Ruhekakao Gemüsesaft "Stahlrückgrat" 9x Schlaftomate

7x Luxusapfel Maxi-Malasada 10x Reines Öl

7x Kuhmuh-Milch

6x Honig Soja-Donuts "Kraftkoloss" 9x Reines Öl

6x Grasgrün-Sojabohnen

7x Ruhekakao

Wie koche ich Gerichte in Pokémon Sleep?

Dreimal am Tag gibt es in Pokémon Sleep Fütterungsphasen. Diese finden in den folgenden Zeiträumen statt:

Frühstück: Zwischen 6 und 12 Uhr

Mittagessen: Zwischen 12 und 18 Uhr

Abendessen: Zwischen 18 und 6 Uhr

In diesen Zeiträumen könnt ihr auch Gerichte für Relaxo kochen und sie ihm dann zum Essen geben. Je nach Kombination der Zutaten entstehen dabei die oben genannten Gerichte.

Welche Gerichte sich Relaxo wünscht, hängt davon ab, was euer jeweiliges Relaxo genau mag. Beim Kochen habt ihr die Wahl zwischen "Auto-Kochen" und "Rezept auswählen". Beim Auto-Kochen wird eine bestimmte Zahl von Zutaten zufällig zusammengewürfelt, ansonsten könnt ihr die Rezepte gezielt auswählen.

Jedes Gericht verfügt über eine eigene Stärke und je mehr Zutaten ihr hinzufügt, desto stärker wird es. Zu Beginn des Spiels sind maximal 15 Zutaten möglich.

Nachdem ihr 35 Schlafposen gesammelt habt, könnt ihr euren Kochtopf mithilfe von Traumsplittern vergrößern. Dadurch könnt ihr noch mehr Zutaten verwenden.

Nachfolgend zeigen wir euch, für welches Level ihr wie viele Zutaten und Traumsplitter benötigt.

Level Benötigte Zutaten Benötigte Traumsplitter 1 15 0 2 18 1.200 3 21 2.700 4 24 4.100 5 27 6.600 6 30 8.600 7 33 13.300 8 36 15.300 9 39 15.700 10 42 18.100 11 45 22.000 12 48 24.000 13 51 30.000 14 54 33.000 15 57 41.000 16 60 45.000 17 63 55.000 18 66 61.000 19 69 73.000 20 72 80.000 21 75 98.000 22 78 108.000 23 81 130.000

Nutzt ihr das Profi-Camping-Ticket, könnt ihr noch acht weitere Zutaten bei jedem Gericht hinzufügen. Sonntags kommen noch einmal weitere sieben und noch 15 hinzu.

