Pokémon Sleep: Schlafphase aufzeichnen - Diese Möglichkeiten habt ihr

Das Aufzeichnen eures Schlafes steht bei Pokémon Sleep im Mittelpunkt des Spielerlebnisses. Aber wie genau lässt sich eigentlich eure Schlafphase in der App aufzeichnen? Es gibt zwei Möglichkeiten!

Näheres dazu, wie beide Methoden in Pokémon Sleep funktionieren und was ihr dabei beachten solltet, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Wie zeichne ich meinen Schlaf in Pokémon Sleep mit dem Smartphone auf?

Pokémon Sleep ist kompatibel mit iOS- und Android-Smartphones. Ihr braucht mindestens Android 7 oder ein iPhone 7 mit mindestens iOS 14. Für die Nutzung mit Tablets ist die App nicht optimiert.

Grundsätzlich braucht ihr nur die App Pokémon Sleep, die ihr kostenlos herunterladen könnt. Sobald ihr das getan und reingeschaut habt, seid ihr nach einigen Minuten bereit, eine Schlafphase aufzuzeichnen.

Bedenkt bei der Aufzeichnung der Schlafphase per Smartphone, dass die App über Nacht kontinuierlich laufen muss! Dreht euer Smartphone mit dem Bildschirm nach unten und legt es möglichst nah an euren Körper ran, damit euer Schlaf effektiv aufgezeichnet werden kann.

Das beansprucht einiges von eurem Handy, weswegen The Pokémon Company auch empfiehlt, dabei das Handy ans Kabel anzuschließen. Aber Vorsicht, je nach Smartphone kann sich dabei Wärme/Hitze entwickeln und ihr solltet schauen, dass euer Gerät nicht unter der Decke liegt.

Wie zeichne ich meinen Schlaf in Pokémon Sleep mit Pokémon Go Plus+ auf?

Wesentlich effizienter (und schonender für euer Smartphone) ist die Aufzeichnung der Schlafphase mit Pokémon Go Plus+. Der Nachteil ist, dass euch das Gerät, das ihr auch mit Pokémon Go verwenden könnt, rund 60 Euro kostet. Für Pokémon Sleep alleine mag das viel erscheinen, vielleicht interessiert oder lohnt es sich ja mehr, wenn ihr regelmäßig Pokémon Go spielt.

Um Pokémon Go Plus+ zur Aufzeichnung der Schlafphase zu verwenden, solltet ihr erst einmal sicherstellen, dass es aufgeladen ist. Öffnet die App und koppelt das Gerät mit der App. Das könnt ihr im "Hauptmenp" unter dem Menüpunkt "Einstellungen und mehr" tun. Dort findet ihr einen Abschnitt für Pokémon Go Plus+ und die Option, ein Gerät zu koppeln. Dazu müsst ihr Bluetooth aktivieren.

Nachdem ihr das Gerät gekoppelt habt, könnt ihr mithilfe von Pokémon Go Plus+ euren Schlaf aufzeichnen. Dafür muss die App auf eurem Smartphone nicht über Nacht laufen!

Drückt den Hauptbutton auf Pokémon Go Plus+, bis er blau leuchtet, dadurch startet ihr die Aufzeichnung. Morgens nach dem Aufwachen beendet ihr die Aufzeichnung, indem ihr den Hauptknopf erneut gedrückt haltet, bis er rot leuchtet.

Der Vorteil ist, dass Pokémon Go Plus+ bei der Schlafaufzeichnung nicht den Akku eures Smartphones leer saugt. Es ist zudem kleiner als ein Smartphone und passt so besser aufs Bett, wo ihr es laut The Pokémon Company ebenfalls platzieren solltet, um euren Schlaf zuverlässig aufzuzeichnen.

