Gute Nacht: Pokémon Sleep ist jetzt in Europa für iPhone und Android erhältlich.

Die neue App Pokémon Sleep ist ab sofort in Europa für iPhone und Android erhältlich.

Ihr könnt sie euch kostenlos in den jeweiligen Stores für euer Gerät herunterladen.

Wie funktioniert die App?

Nach Angaben von The Pokémon Company müsst ihr zur Nutzung der App vor dem Schlafengehen euer Mobilgerät oder das neue Pokémon Go Plus+ (ab Freitag erhältlich) neben euer Kissen legen.

Am nächsten Morgen könnt ihr euch dann das Ergebnis eurer Schlafaufzeichnung anschauen. Ihr seht dort auch die Schlafposen von Pokémon, die währenddessen auftauchten, und könnt sie in eurem Schlafdex registrieren.

Dabei arbeitet ihr mit dem Schlafforscher Professor Neroli zusammen und je mehr Spieler schlafen, desto größer wird nicht nur Relaxo. Ihr könnt so auch mehr Pokémon und neue Schlafposen entdecken.

Aber aufgepasst: "Das Gerät [Mobilgerät oder Pokémon Go Plus+] sollte nicht unter Kissen oder Decken gelegt werden, da es sonst überhitzen könnte", heißt es. "Pokémon Sleep ist allein zu Unterhaltungszwecken gedacht und dient nicht der Erkennung, Diagnose oder Behandlung von gesundheitlichen Beschwerden oder Erkrankungen."

Ihr könnt euch Pokémon Sleep im App Store für iOS oder im Google Play Store für Android herunterladen.

Pokémon Go Plus+ ist wiederum für rund 60 Euro bei Amazon.de erhältlich.