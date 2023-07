Pokémon Sleep: Freunde hinzufügen - So vergleicht ihr eure Statistiken

Pokémon Sleep ermöglicht euch die Aufzeichnung von Schlafphasen und ihr könnt euch auch mit Freundinnen und Freunden kurzschließen, um eure Werte zu vergleichen und euch gegenseitig anzuspornen.

Wie ihr in Pokémon Sleep Freunde hinzufügen könnt, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide!

Inhalt:

Wie füge ich Freunde in Pokémon Sleep hinzu?

Um Freunde in Pokémon Sleep hinzuzufügen, öffnet ihr das Hauptmenü und wählt dort die Community-Option aus.

Ihr kommt auf eine neue Seite, auf der über Schlafforschungen eurer Freundinnen und Freunde informiert werdet. Aber zuerst einmal braucht ihr natürlich welche. Tippt dazu das kleine Plus-Icon rechts oben auf dem Bildschirm an, wodurch ihr in ein weiteres Menü kommt.

Im folgenden Menü seht ihr euren eigenen QR-Code sowie eure Forschungs-ID. Das sind zwei Möglichkeiten, mit denen euch Freundinnen und Freunde hinzufügen können.

Wenn ihr selbst Freunde hinzufügen möchtet, müsst ihr deren 2D-Code scannen, indem ihr die entsprechende Option auswählt. Alternativ könnt ihr natürlich ihre Forschungs-ID auswählen. Auch eine Suche auf Facebook ist möglich, um Freunde hinzuzufügen.

Wo finde ich meine Freundesliste?

Um herauszufinden, ob eure Freundinnen und Freunde zur Freundesliste in Pokémon Sleep hinzufügt wurden, geht ihr ins Hauptmenü und wählt erneut die Commnity-Option. Tippt nun das Icon oben rechts an, das eine Person sowie mehrere Linien zeigt. Dadurch gelangt ihr zur Freundesliste.

Im Freunde-Reiter seht ihr alle vorhandenen Freundinnen und Freunde, ebenso ausstehende Freundschaftsanfragen im Anfragen-Reiter. Derzeit könnt ihr maximal 50 Freundinnen und Freunde in Pokémon Sleep haben.

Wie ändere ich die Forschung, die ich mit Freunden teile?

Ihr möchtet nicht all eure Details zur Schlafforschung mit anderen teilen? Das ist völlig okay und auch machbar. Ihr könnt anpassen, welche Forschung ihr mit Freundinnen und Freunden teilt, was auch relativ einfach geht.

Geht ins Hauptmenü und dort in den Community-Bereich. Rechts unten auf dieser Seite seht ihr eine Option, die sich mit dem Teilen von Informationen befasst.

Tippt diese Option und es erscheint ein kleines Fenster mit allen Forschungsoptionen, die ihr mit Freundinnen und Freunden teilen könnt. Hier könnt ihr alle Details deaktivieren, die ihr lieber nicht mit anderen teilen möchtet. Tippt einfach die entsprechende Option an.

Und das war es auch schon. Viel Erfolg dabei, Freundinnen und Freunde in Pokémon Sleep zu finden!

