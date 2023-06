PS5: Rechnet weiter nicht damit, dass First-Party-Games zum Release bei PS Plus erscheinen.

Sony ist überzeugt von seiner aktuellen Strategie bei PlayStation Plus.

Soll heißen: Rechnet weiterhin nicht damit, dass neue First-Party-Games von Sony zum Release auch bei PlayStation Plus verfügbar sind.

Ihr müsst warten

Entsprechende Spiele "etwas später im Lebenszyklus" zu PS Plus zu bringen, funktioniere für Sony, sagt Nick Maguire, Head of Subscriptions, im Gespräch mit GamesIndustry.

In Anbetracht dessen werde man auch in Zukunft so weitermachen.

"Wir sind mit unserer Strategie zufrieden", ergänzt er. "Indem wir Spiele etwas später im Lebenszyklus einführen, können wir zwölf, 18, 24 Monate nach ihrer Veröffentlichung noch mehr Kunden erreichen."

Auch, wenn die Spiele nicht zum Launch zu PS Plus kommen, sorge das bei den Leuten für Begeisterung.

"Für uns funktioniert das. Ab und zu wird es eine Gelegenheit geben, in ein Spiel wie Stray zu investieren, und wir werden diese nutzen, wenn sie sich ergeben. Aber für uns funktioniert es, diese [First-Party-]Spiele zuerst auf der Plattform außerhalb des Dienstes zu veröffentlichen... und das wird auch weiterhin unsere Strategie sein."

PlayStation macht also das Gegenteil von Microsoft. Der Xbox-Hersteller bringt seine neuen Spiele zum Launch direkt in den Xbox Game Pass.