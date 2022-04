Scalper haben ein Auge auf die Luke-Minifigur aus Lego Star Wars geworfen

Scalper sind leider auch im Jahr 2022 noch ein Thema, mit dem ihr euch beim Online-Shopping befassen müsst.

Das betrifft nicht allein begehrte Objekte wie Konsolen, sondern natürlich auch limitierte Editionen von Spielen. Oder Inhalte daraus. Wie bei Lego Star Wars: Die Skywalker Saga.

Blaue Milch, lecker

In diesem Fall haben Scalper ein Auge auf die in der Deluxe Edition enthaltene Minifigur "Luke Skywalker with Blue Milk" geworfen, deren Preis deutlich zugelegt hat.

Wer sich die Deluxe Edition nicht sichern konnte, aber trotzdem gerne diese Figur hätte, ist also aktuell darauf angewiesen, sie extra zu kaufen. Und das kann ins Geld gehen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Teurer als das Spiel

Je nach Angebot ist die Minifigur teils deutlich teurer als das Spiel. Ein Blick auf eBay zeigt Preis von 20 bis 180 Euro, entweder für die Minifigur alleine oder für die Deluxe Edition des Spiels.

Das sind Dinge, die man bei neuen Produkten wie diesem eigentlich ungern sieht.

Ein Blick auf eBay.

Vielleicht bleibt es aber nicht die einzige Möglichkeit, sich Luke Skywalker mit köstlicher blauer Milch als Minifigur zu sichern. Gerüchten zufolge könnte die Figur auch als Promo-Item zum Star-Wars-Tag am 4. Mai angeboten werden.

Ob das aber mehr als nur ein Gerücht ist, bleibt abzuwarten.

In meinem Artikel könnt ihr hier nachlesen, warum es sich lohnt, Lego Star Wars: Die Skywalker zu spielen. Und Alex verrät euch, wie ihm das Spiel beinahe den Glauben an Star Wars zurückgibt.