Silent Hill 2 Remake hat endlich ein Release-Datum, aber begeistern dich die 13 Minuten neues Gameplay?

Konami hat endlich ein Release-Datum für Silent Hill 2 Remake bestätigt.

Die Neuauflage des beliebten Klassikers wird demnach am 8. Oktober 2024 für PlayStation 5 und PC veröffentlicht.

13 Minuten neue Spielszenen aus Silent Hill 2 Remake

Einerseits war das Spiel vergangene Nacht während Sonys State of Play zu sehen. Im Zuge dessen wurde dieser neue Trailer veröffentlicht:

Der Trailer wirft einen genaueren Blick auf Protagonist James. Dieser versucht, nach Silent Hill zu gelangen, nachdem er einen Brief von seiner verstorbenen Frau erhalten hat.

"James begibt sich an den Ort, an dem sie so viele Erinnerungen geteilt haben, in der Hoffnung, sie noch einmal zu sehen", heißt es.

Nach der State of Play stand dann die neueste Silent Hill Transmission auf dem Programm, wo Konami dann 13 Minuten Gameplay vorstellte:

Durch das Video bekommt ihr eine viel bessere Vorstellung davon, wie Silent Hill 2 Remake aussieht und wie es sich spielt.

Ihr könnt Silent Hill 2 Remake sowohl auf der PlayStation 5 als auch auf dem PC (Steam) jetzt vorbestellen.