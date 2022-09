Skull and Bones auf März 2023 verschoben - Open Beta angekündigt

Ubisofts Skull and Bones erscheint doch nicht mehr in diesem Jahr. Wie der Publisher am Abend mitteilte, wurde das Spiel verschoben.

Neuer Veröffentlichungstermin auf PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Google Stadia und Amazon Luna ist jetzt der 9. März 2023.

Open Beta angekündigt

Gleichzeitig kündigte der Publisher eine weltweite Open Beta zu Skull and Bones an, bei der ihr erste Eindrücke vom Spiel sammeln könnt.

Wann diese Open Beta stattfinden soll, ist allerdings noch nicht genau bekannt.

“Während die Entwicklung des Spiels in diesem Stadium abgeschlossen ist, wird die zusätzliche Zeit genutzt, um das Spielerlebnis anhand des Feedbacks der Spieler aus unseren Technischen Tests und dem Insider-Programm, die in den letzten zwei Wochen durchgeführt wurden, weiter zu verbessern“, heißt es.

“Dies ist die richtige Entscheidung, sowohl für unsere Spieler als auch für den langfristigen Erfolg des Spiels, da der 9. März 2023 ein geeignetes Veröffentlichungsfenster für diese einzigartige neue Marke.“