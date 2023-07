Spiele-Laptops mit Nvidia Geforce von Razer und Asus bis zu 42 Prozent im billiger am Prime Day

Zum Prime Day leert Amazon die Lager an Spiele-Laptops recht gründlich, was vor allem an der Nvidia-Front zu ein paar attraktiven Angeboten führt.

Könnt ihr auf die neueste Generation der RTX-Grafikkarten verzichten , bekommt ihr zum Beispiel das Razer Blade 15 mit RTX 3070 Ti für 1.899 Euro statt der zuvor veranschlagten 3249,99 Euro. Eine Ersparnis von 42 Prozent! Die UVP waren zwar vielleicht etwas hoch gehangen, aber für deutlich unter 2000 Euro ist der Laptop ein Schnäppchen.

Wer wegen DLSS 3 lieber auf einen Rechner mit RTX40er Reihe setzen möchte, nimmt 100 Euro mehr in die Hand und schaut sich bei Asus um, die den ASUS ROG Strix G16 mit RTX 4070 für 1.999 im Angebot haben. Das stellt zwar nur eine Ersparnis von 13 Prozent dar, ist aber auch der 3070 Ti aber auch leicht überlegen.

Wer nicht ganz so viel Geld in die Hand nehmen will, wird beim MSI Katana 15 mit RTX 4070 für 1.449 Euro gut bedient, der sonst 1.799 Euro kostet und auch langfristig noch alle Spiele gut stemmen wird, die ihr ihm hinhaltet. Dafür ist der Prozessor eine Nummer kleiner und älter, sowie die SSD nur halb so groß (512 GB). Ansonsten aber ein potenter Laptop.

Wer hingegen mit schmalerem Budget operiert, schaut sich das MSI Thin GF63 mit RTX 4060 für 1.149 Euro an. Für Full-HD-Auflösungen ist der bestens ausgestattet und dank ordentlichen i7-Prozessor auch relativ zukunftssicher. Ersparnis: Gegenüber der UVP von 1.449 sind es 21. Prozent.

Wer noch einen Android Media-Player braucht, wird holt sich ein Nvidia Shield TV Pro für 184 Euro nach Hause.

Für euch etwas dabei? Ich besitze seit drei Jahren einen Asus ROG mit Geforce 3060 und bin tatsächlich sehr überrascht, was für ein guter Performer ein Spielelaptop für deutlich unter 1.500 Euro heutzutage sein kann. Eine echte Alternative zum Desktop mittlerweile.