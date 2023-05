Star Wars Jedi Survivor - Alle 13 legendären Gegner und ihre Fundorte mit Karten

Legendäre Gegner in Star Wars Jedi Survivor sind eigentlich keine neuen Feinde, sondern schon Wesen, die ihr prinzipiell kennt, nur in einer besonders starken Version. Es gibt 13 legendäre Gegner in Star Wars Jedi Survivor und mit dieser Lösung könnt ihr sie leicht finden. Aber: Ihr solltet Star Wars Jedi Survivor erst durchspielen, denn nicht nur seid ihr dann besser für die Kämpfe gerüstet, ihr braucht auch ein paar Fertigkeiten, die ihr im Laufe des Spiels bekommt, um sie überhaupt zu erreichen. Daher: Rettet erst das Universum, dann kümmert euch um diese Feinde hier.

Weitere Gegner folgen

Sutaban-Alpha

Jedah, Grab von Uhrma

Um den Sutaban-Alpha zu erreichen, braucht ihr den Warp-Boost von Merrin, um durch grüne Barrieren zu kommen. Außerdem müsst ihr das Rätsel im Grab von Uhrma lösen, um zu dem Sutaban-Alpha zu kommen. Lest hier, wie das geht: Star Wars Jedi Survivor - Grab von Uhrma gelöst

Legendärer Gegner Sutaban-Alpha (Star Wars Jedi Survivor)

Der Sutaban-Alpha ist eine etwas rabiatere und schnellere Version des eh schon rabiaten Riesenkäfers. Unterschätzt nicht seine schnellen Schlagfolgen. Viel Ausweichen ist gefragt.

Goldener Skriton

Jedah, Anachoreten-Basis

Start bei der Anachoreten-Basis in der Wüste, dann geht nach links in das Wüstenkamm-Gebiet. Hier haltet ihr euch links entlang der Felsklippen und geht durch einen Steinbogen in eine sandige Arena, in der Mitte ein paar Vögel aufsteigen, wenn ihr ankommt. Geht nach hinten links zu der Essenz und der goldene Skriton zeigt sich.

Legendärer Gegner Goldener Skriton (Star Wars Jedi Survivor)

Der goldene Skriton verhält sich wie ein normaler Skriton und ist auch nicht viel schneller. Seine goldene Schere blockiert aber Schaden sehr viel effektiver als bei einem normalen Skriton. Diese anzugreifen lohnt sich trotzdem, da sie nach einer Reihe von Schlägen Spuren zeigt und schließlich bricht, was ihn auch viel Lebensenergie kostet. Ansonsten vor allem nach links ausweichen, um der großen Schere zu entgehen. Ihr findet danach in seiner Höhle Bonus Unnachgiebig (Essenz).

D-L1T

Coruscant

Coruscant, Hangar 2046-C

Ihr landet ja eh schon in Hangar 2046-C. Geht durch das Tor hinten links zum Meditationspunkt am Anfang des Hangars, dann geht es mit dem Fahrstuhl hoch und durch den Flur. Ihr seht links eine blaue Sicherung über einer großen Tür. Aktiviert die Sicherung mit BD-1, dann beginnt der Kampf direkt.

Legendärer Gegner D-L1T (Star Wars Jedi Survivor)

Wenn ihr schon durch die Hauptmission durch seid, kennt ihr die großen Doppel-Axt-Droiden zur Genüge und habt auch bereits gegen zwei gleichzeitig gekämpft. Im Vergleich dazu ist D-L1T relativ harmlos. Auch bei ihm ist die Wirbelwind-Attacke das Schlimmste, was euch passieren kann. Kann nicht geblockt werden und wenn sie euch einmal hat, sind es auch gleiche in paar Treffer. Wenn ihr D-L1T besiegt habt, lasst BD-1 das Terminal hacken und ihr könnt dann DT-Droiden hacken.

Rasender Jotaz

Coruscant, Unterstadt Fleischfabrik

Springt zum Meditationspunkt Unterstadt Fleischfabrik. Von hier lauft ihr über die Gangways vorn links lost, springt an den Ankerpunkt zu den beiden Suchdroiden und geht dann nach links in die Tür. Geht dann nach rechts und ihr kommt in eine Halle, wo irgendwas Großes durch die Tür brechen möchte. Mit der blauen Sicherung rechts über dem Tor, öffnet dieses. Seid bereit.

Legendärer Gegner Rasender Jotaz (Star Wars Jedi Survivor)

Ja, der Jotaz ist rasend und echt sauer, aber das bringt ihm nicht viel. Haltet euch nicht mit Parieren auf, da die meisten seiner Schlagfolgen eine rote Phase drin haben und ihr dann doch getroffen werdet. Weicht einfach aus und greift an, wenn er fertig ist. Nach einer Serie braucht er eh relativ lange, um weiterzumachen. Habt ihr den rasenden Jotaz besiegt, findet ihr in seiner Kammer eine Gesundheitsessenz (Essenz).

Urgost, Faust von Rayvis

Koboh, Observatoriumsunterbau

Urgost ist ein wenig was Besonderes im Reigen der legendären Feinde in Star Wars Jedi Survivor, weil er nicht umgangen werden kann. Ihr trefft ihn auf dem Weg zu Dagan Gera im Observatorium. Lest mehr darüber, wie ihr ihn findet und wie ihr ihn besiegen könnt, hier: Bosskampf Urgost, Faust von Rayvis

Zurück zu: Star Wars Jedi Survivor Komplettlösung