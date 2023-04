Star Wars Jedi Survivor - Schwindler-Flachwasser: Alle 18 Sammelobjekte und ihre Fundorte

Die Schwindler-Flachwasser in Star Wars Jedi Survivor ist eines der ersten Gebiete, die ihr auf Koboh hinter dem Außenposten erreicht und relativ klein. Das "Highlight" ist sicher der Gallenschlund am Ende des Gebietes, aber es versteckt sich auch noch ein wenig mehr in dem Schwindler-Flachwasser.

Alle Samenkapseln Schwindler-Flachwasser (noch unvollständig)

Samenkapseln 1: Goldlichtmoos Naboo-Grün

Gleich an der Meditation rechts wenn ihr auf die zerstörte Brücke schaut, an der flachen Klippe, steht ein Busch mit Glühwürmchen.

Schwindler-Flachwasser Samenkapseln 1: Goldlichtmoos Naboo-Grün (Star Wars Jedi Survivor)

Samenkapseln 2: Dornenflaum Felucia-Gelb

Unten im Flussbett, am Ufer gegenüber der Meditation hinter der tieferliegenden Steinbrücke, findet ihr den gesuchten Busch.

Schwindler-Flachwasser Samenkapseln 2: Dornenflaum Felucia-Gelb (Star Wars Jedi Survivor)

Samenkapsel 3: Dornenflaum

Oberhalb des Wasserfalls, wenn ihr unten im Flussbett seid, am Ende Stromaufwärts, findet ihr auf einem Absatz den Busch.

Schwindler-Flachwasser Samenkapsel 3: Dornenflaum (Star Wars Jedi Survivor)

Samenkapseln 4: Goldlichtmoos

Kurz bevor ihr die Meditation vom Außenposten aus erreicht, links, direkt am Weg.

Schwindler-Flachwasser Samenkapseln 4: Goldlichtmoos (Star Wars Jedi Survivor)

Alle Essenzen Schwindler-Flachwasser

Essenz 1: Gesundheitsessenz

Startet wieder bei der Wandlauf-Wand hinter dem Gallenschlund, diesmal aber links unten. Ihr seht rechts oben noch eine zweite Wand. Springt an diese, verlängert so den Lauf und springt zu der Steinsäule am Ende. Von hier springt ihr auf die nächste Säule, auf der ihr schon von Weitem die Essenz seht.

Schwindler-Flachwasser Essenz 1: Gesundheitsessenz (Star Wars Jedi Survivor)

Alle Machtrisse Schwindler-Flachwasser

Machtriss 1: Erschütternde Entschlossenheit

Im Flussbett unten lauft ihr stromaufwärts bis zu dem Wasserfall ganz am Ende. Hinter dem Wasserfall springt ihr in eine kleine Höhle, in der der Machtriss liegt.

In diesem Machtriss müsst ihr nur verstehen, dass immer, wenn ihr springt, wechselt die rote Wand die Seite und zwar in dem Moment, in dem ihr abspringt. Ein Doppelsprung in der Luft zählt auch, das ist wichtig für den letzten Abschnitt. Hier müsst ihr beim Sprung nur einen Doppelsprung machen, dann reicht es sich für eine Seite zum Rutschen zu entscheiden und auf dieser zu bleiben.

Schwindler-Flachwasser Machtriss 1: Erschütternde Entschlossenheit (Star Wars Jedi Survivor)

Alle Truhen Schwindler-Flachwasser

Truhe 1: Material Taktisch

Geht von der Meditation aus nach links den Weg lang und achtet links an der Felswand auf eine Höhle. Hier steht ein B2-Droide, den ihr besiegt. Geht weiter und ein BX folgt, dann steht die Kiste links an der Klippe.

Schwindler-Flachwasser Truhe 1: Material Taktisch (Star Wars Jedi Survivor)

Truhe 2: Hemd Taktisch

Nachdem ihr die vier Droiden besiegt habt, die auf der anderen Seite der zerstörten Brücke abgesetzt wurden, springt hinter ihnen hoch und geht ein Stück weiter durch die Büsch. Ihr findet die Truhe hinten an der Klippe.

Schwindler-Flachwasser Truhe 2: Hemd Taktisch (Star Wars Jedi Survivor)

Alle Schätze Schwindler-Flachwasser

Schatz 1: Priorit

Hinter dem Gallenschlund habt ihr eine Wand, an der ihr einen Wandlauf machen könnt. Startet rechts unten und arbeitet euch nach links oben zu einer kleinen Höhle hoch, hier findet ihr den Schatz.

Schwindler-Flachwasser Schatz 1: Priorit (Star Wars Jedi Survivor)

Schatz 2: Priorit

Wenn ihr bei dem Gallenschlund den Fluss überquert habt, könnt ihr von der Klippe gegenüber an dem kurzen Wandlauf leicht auf die Felssäule springen, auf der der Schatz liegt.

Schwindler-Flachwasser Schatz 2: Priorit (Star Wars Jedi Survivor)

Schatz 3: Priorit

Nahe dem Tor zum Wald habt ihr schräg hinter dem Seilwerfer noch eine kleine Höhle in der Felswand, wo hinter ein paar Ranken der Schatz wartet.

Schwindler-Flachwasser Schatz 3: Priorit (Star Wars Jedi Survivor)

