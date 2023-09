Starfield: Alle 111 Sternensysteme anfliegen - So besucht ihr jedes System im Spiel

Es gibt unendlich viele Sterne? Nicht in Starfield. In Starfield gibt es exakt 111 Sternensysteme. Zumindest solche, die ihr besuchen könnt und auch müsst, um das Achievement "Die Sterne sind meine Bestimmung" zu bekommen.

Ihr könnt theoretisch alle Sternensysteme direkt zum Start von Starfield besuchen. Zumindest verbietet das Spiel das nicht, aber ihr werdet nicht sofort die Möglichkeit haben, schlicht, weil euer Raumschiff nicht weit genug springen kann (siehe Grav-Sprünge in Starfield).

Die Sternensysteme in Starfield

Die meisten Distanzen sind kürzer, aber die weiteste Strecke zwischen zwei Sternen in Starfield sind 28 Lichtjahre, also braucht ihr ein Schiff mit einem Antrieb, der das bewältigt. Falls ihr nicht wisst, wie weit euer Schiff springen kann: Geht in das Schiffsmenü (Starttaste -> Schiff) und achtet auf die Werte links. Hier findet ihr die maximale Sprungreichweite in Lichtjahren.

Wenn euer Schiff weit genug springen kann, dann steht euch das ganze Universum von Starfield offen.

Dieser Wert ist nicht so klein, die meisten Schiffe springen eh schon 20 bis 25 Lichtjahre und mit besserem Antrieb, einem stärkeren Generator oder der richtigen Fertigkeit aus dem Forschungs-Skillbaum kommt ihr schnell auf 30 Lichtjahre (siehe Skills und Forschung).

Alternativ kauft oder klaut ihr ein Schiff, das direkt diese Fertigkeit hat. Der Treibstoff ist in Starfield kein Faktor, schließlich lädt sich der Sprungtank nach jedem Sprung automatisch wieder auf. Ihr braucht also nur etwas Geduld und die Fertigkeit, Feinde in dem angesteuerten System abzuwehren. Deshalb kann es auch sinnvoll sein, ein Schiff mit einem großen Tankvolumen zu haben, um gleich weiter zum nächsten System zu springen.

Wenn ihr in Starfield ein Sternensystem schon besucht und zumindest partiell erkundet habt, dann wird das auf der Karte angezeigt.

Das wird auch nötig sein, da ihr selbst dann, wenn ein System in Starfield eigentlich in Reichweite ist, ihr vielleicht die Route bisher nicht kennt. Die Sternensysteme sind miteinander verbunden und wenn zwischen einem System und euch noch zwei unbekannte, bisher nicht bereiste Systeme liegen, die aber in einer Kette verbunden sind, müsst ihr eines nach dem anderen anfliegen. Später dann könnt ihr dann so weit springen, wie euer Tank reicht, ohne die anderen Systeme erneut besuchen zu müssen.

Wenn ihr dagegen ein System noch nicht kennt, bleibt die Anzeige noch leer. Hier müsst ihr auch die Route noch erkunden, denn wer den Weg nicht kennt, kommt auch in Starfield nicht sofort ans Ziel.

Alle 111 Sternensysteme in Starfield

Ihr könnt vom Start weg aus alle Sternensysteme in Starfield sehen. Zoomt die Sternenkarte komplett heraus und ihr habt mehr oder weniger alles im Blick. Geht auf ein beliebiges System und ihr habt links die Anzeige, wieviel von dem System ihr schon erkundet habt. Wenn es bei Erkundung noch keinen Prozentwert gibt, dann wisst ihr, dass ihr dieses System noch nie besucht habt. Um alle 111 Sternensysteme in Starfield abzuhaken, müsst ihr das aber tun.

Alchiba

Algograb

Alpha Andraste

Alpha Centauri

Alpha Marae

Alpha Ternion

Alpha Tirna

Altair

Andromas

Aranae

Archimedes

Arcturus

Bannoc

Bannoc Secondus

Bara

Bardeen

Barnard’s Star

Bel

Bessel

Beta Andraste

Beta Marae

Beta Ternion

Beta Tirna

Bohr

Bolivar

Bradburry

Carinae

Celebrai

Charybdis

Cheyenne

Copernicus

Copernicus Minor

Coucault

Decaran

Delta Pavonis

Delta Vuples

Enlil

Eridani

Eta Cassiopeia

Fermi

Feynman

Freya

Gamma Vuples

Groombridge

Guniibuu

Hawking

Heinlein

Heisenberg

Huygens

Indum

Ixyll

Kang

Kapteyn’s Star

Katydid

Kryx

Kumasi

Leviathan

Linnaeus

Lunara

Luyten’s Star

Maal

Mahed

Marduk

Masada

Mcclure

Moloch

Muphrid

Narion

Nemeria

Newton

Nikola

Nirah

Nirvana

Oborum Prime

Oborum Proxima

Olympus

Ophion

Piazzi

Porrima

Procyon A

Procyon B

Proxima Ternion

Pyraas

Rana

Rasalhague

Rivera

Rutherford

Sagan

Sakharov

Schrodinger

Serpentis

Shoza

Sirius

Sol

Sparta

Strix

Syrma

Tau Ceti

The Pup

Tidacha

Toliman

Ursae Majoris

Ursae Minoris

Valo

Vega

Volii

Wolf

Xi Ophiuchi

Zelanzny

Zeta Phiuchi

Zosma

