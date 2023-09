Starfield: Alle wichtigen Nebenquests und wie man sie abschließt

Die Nebenquests in Starfield sind optionale Missionen am Wegrand, die in ihrer Länge variieren.

Manche dieser begleitenden Geschichten bringen einen ganz schönen Umfang auf die Waage und können sogar in einer kleinen Questreihe gipfeln. Im spielinternen Missionsverzeichnis heißen sie wenig aussagekräftig "Sonstiges". Erledigen muss man davon nichts im Spielverlauf, aber vor allem Orte wie New Atlantis, Neon oder Akila City, die man schon recht früh besuchen kann, sind fabelhafte Anlaufstellen für ein gut gefülltes Journal.

Hier sammeln wir die Lösungen für diese Nebenmissionen in Starfield.

Alle wichtigen Nebenmissionen in Starfield

Weitere Nebenquests in Kürze...

Allgemeines zu den Nebenquests

Viel mehr noch als bei der Hauptgeschichte muss man in den Nebenquests auf Zufallselemente achten. Auch hier variieren die Namen der Planeten und Systeme mitunter, wenn man Ziele erfüllt, weshalb sich nicht alles punktgenau festhalten lässt.

Aber selbst, wenn das so ist, unterscheidet sich der grundlegende Aufbau der Mission nicht im Ablauf. Nur Ort und womöglich die Location sind anders.

Geht den Aktivitäten im Missionsverzeichnis nach. Diese kleinen Sätze (etwa "Sprich mit der Barkeeperin in Viewport" oder "Überprüfe das Inventar deines Schiffs") schnappt man im Vorbeigehen auf, wenn irgendwo Leute reden. Oftmals schalten sie die eigentliche Nebenquest mit ihrem Titel im Tagebuch erst frei.

Nebenquests erzählen kleine Geschichten mit mehr oder weniger Bezug zu den allumspannenden Geschehnissen und lohnen sich allein deshalb schon. Die Belohnungen sind auch nicht zu verachten.