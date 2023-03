Starfield hat ein neues Release-Datum - Wann erscheint es?

Bethesda hat am Nachmittag das Release-Datum von Starfield bestätigt.

Kurz gesagt: Es dauert noch ein Weilchen. Am 6. September 2023 erscheint das Spiel für Xbox Series X/S und PC.

Mehr seht ihr im Juni

Das Release-Datum wurde zusammen mit einem "mysteriösen neuen Trailer" vorgestellt.

Weitere Einblicke in Starfield bekommt ihr im Rahmen von "Starfield Direct" am 11. Juni 2023. Diese Show, die sich alleine auf Bethesdas neues Rollenspiel konzentriert, wird im Anschluss an den Xbox Games Showcase am selben Tag ausgestrahlt.

Zum Launch könnt ihr Starfield natürlich auch mit dem Xbox Game Pass spielen.