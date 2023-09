Starfield: Schiffe bauen, reparieren, kaufen, verbessern, steuern und stehlen

Die Schiffe in Starfields bilden das Rückgrat eures Abenteuers, sind Zuhause, Einsatzbasis, Transportmittel und eure stärkste Waffe zugleich.

Mit dem Schiff wagt ihr euch in neue Systeme, entdeckt fremde Planeten oder verdingt euch als Pirat, während ihr nebenbei eure Crew besser kennenlernt.

Weil eure Reise rund 300 Jahre in der Zukunft stattfindet, hat sich die Menschheit im Weltraum längst gut eingelebt - und das ist auch besser so, nachdem die Erde mittlerweile unbewohnbar ist. Umso besser, dass es sich auf den Schiffen des 24. Jahrhunderts ganz gut lebt. Zumindest, wenn ihr euch ein schönes bastelt oder die Frontier, die ihr eingangs bekommt, ein wenig hübscher macht.

Deshalb lasst uns loslegen mit allem, was wir über Raumschiffe in Starfield wissen.

Schiffe verkaufen, upgraden, stehlen und Schiffskampf

Schiffe kaufen und reparieren

Mit dem ersten Schiff, das ihr erhaltet, kommt ihr in Starfield schon recht weit. Ihr könnt die gute, alte Frontier sukzessive maßlos aufbohren und verbessern. Aber sicher wollt ihr auch wissen, wir ihr ein neues Schiff kaufen könnt, wenn ihr endlich mal ein wenig Geld auf der hohen Kante habt. Und klar: Auch darüber, wie man ein Schiff repariert, sollte man Klarheit haben. Dann erklären wir das mal...

So kauft ihr ein neues Schiff

An jedem Raumhafen findet ihr ein Gebäude oder einen Schalter, der mit dem Schriftzug Ship Services markiert ist. Hier trefft ihr auf einen Schiffswartungstechniker, den ihr ansprechen könnt und bei dem ihr einige Optionen habt. Eine der Optionen ist der Kauf eines neuen Schiffes. Allerdings müsst ihr dafür schon einige Credits auf dem Konto haben. Die günstigsten Schiffe, die zum Beispiel auf einem der frühen Planeten zu kaufen sind, kosten mittlere fünfstellige Beträge.

Solltet ihr entschlossen haben, ein neues Schiff zu kaufen, fragt euch zunächst, wozu ihr es benutzen wollt. Wie viel Platz für Crewmitglieder bereitsteht, ist ebenso wichtig wie die Reichweite und die maximale Frachtkapazität. Gefallen euch die Werte eines Schiffes, solltet ihr euch vom Design nicht abschrecken lassen. Ihr könnt die meisten Teile im Laufe der Zeit gegen technisch vergleichbare oder bessere Komponenten anderer Hersteller austauschen und damit das Aussehen komplett verändern. Dazu später mehr.

Wenn ihr irgendwann später mehr als ein Schiff habt, könnt ihr sie hier auch verkaufen. Fragt den Schiffswartungstechniker einfach nach Schiffen zum Kaufen. Im Kaufbildschirm könnt ihr dann auf Tastendruck (R am PC) zu der Option umschalten, Schiffe in eurem Besitz zu verkaufen. Beachtet: Euer Heimatschiff, also das, das ihr gerade fliegt, könnt ihr nicht zu Geld machen.

Ein Schiff reparieren

Bei demselben Techniker ist es möglich, Hüllenschaden an eurem Schiff zu reparieren. Das kostet euch jedes Mal 1.000 Credits. Wenn ihr im Inventar noch Schiffsteile besitzt, könnt ihr Hüllenschaden auch selbst reparieren. Drückt dazu im Cockpit die Taste O. Schaden an vereinzelten Systemen repariert ihr beim Fliegen selbst, indem ihr dem entsprechenden System Energie zuweist.

Image credit: Bethesda

Schiffe in Starfield modifizieren und verbessern

Ihr könnt sehr viel Zeit im Schiffseditor verbringen, den ihr aufruft, indem ihr dem Schiffstechniker sagt, dass ihr gerne eure Schiffe sehen und modifizieren würdet. Im folgenden Bildschirm drückt ihr am PC die Taste B, um in den "Schiffsbuilder" zu gelangen. Hier könnt ihr nun Teile per Drag and Drop einfach abziehen und an Verknüpfungspunkten wieder anfügen.

Markiert ihr einen Verknüpfungspunkt und drückt dann die Taste G, wird ein Menü mit Teilen eingeblendet, die ihr an dieser Stelle anbringen könnt. Mit den Pfeiltasten rauf und runter wählt ihr ein Teil, mit Q und T wechselt ihr die Kategorie und mit den Pfeiltasten links und rechts schaltet ihr durch etwaige Varianten desselben Bauteils.

Per Taste Z dreht und wendet ihr eine Komponente. Den Umbau des Schiffes könnt ihr nur abschließen, wenn alle Teile mit dem Schiff verbunden sind, die Klasse einzelner Komponenten die des Reaktors nicht übersteigt - A, B oder C von niedrig bis hoch - und ihr euch die Modifikation leisten könnt.

Es gibt auch noch ein paar andere Fehlermeldungen, die verhindern können, dass ihr den Bau abschließt. Drückt für Einzelheiten die Taste C.

Ihr modifiziert euer Schiff in folgenden Kategorien:

Struktur

Schilde

Treibstoff

Grav

Waffen

Antrieb

Cockpits

Wohnmodule

Reaktor

Fracht

Stationen

Getriebe

Docker

Image credit: Bethesda

Wenn ihr gezielt nur Einzelteile tauschen wollt, anstatt frei wie an einem Lego-Spielzeug an eurem Schiff herumzubasteln, wählt ihr statt "Schiffsbuilder" die Option "Schiff verbessern", wo dann in jeder Kategorie einzelne Komponenten gegen bessere austauscht. Im Schiffsbuilder habt ihr jedoch sehr große Freiheiten, auch mit den vorwiegend kosmetischen Teilen der Kategorie "Struktur" das Aussehen eures Schiffes zu verändern.

Beachtet immer, was ihr gerade benötigt. Läuft euer Frachtraum über, solltet ihr über Verbesserungen in der Kategorie Fracht nachdenken (siehe Frachtraum in Starfield). Geht dadurch die Mobilität des Schiffes verloren, denkt über eine andere Auswahl an Antrieben nach und gebt acht, das dadurch eure Grav-Sprung-Reichweite nicht zu sehr sinkt. Es gibt kaum Richtig oder Falsch, nur Upgrades, die euer Schiff bislang nicht tragen oder die ihr wegen eurer Raumschiffdesign-Stufe noch nicht wählen könnt.

Ach, und natürlich wäre kein Editor komplett, wenn man nicht auch die Farbe an jedem einzelnen Teil nach eigenen Wünschen ändern könnte. Dazu drückt ihr die Taste J und wählt dann für drei verschiedene Bereiche des Bauteils jeweils eine eigene Farbe.

Image credit: Bethesda

Denkt daran, dass unterschiedliche Raumhäfen auch eine andere Auswahl an Bauteilen haben, und haltet immer die Augen nach attraktiven Modifikationen offen.

Image credit: Bethesda

Kämpfe: Feindliche Schiffe im Raumkampf besiegen

Natürlich ist euer Schiff nicht nur eine fliegende WG. Es soll euch auch schützen, Piraten und anderen Feinden Angst einjagen. Da ist es wichtig, auch zu wissen, wie man sich wehrt. Raumkämpfe machen einen großen Teil der Reise aus.

Gegen andere Schiffe kämpfen

Natürlich reicht es nicht allein, ein gutes Schiff zu besitzen, ihr müsst auch wissen, wie ihr es am besten einsetzt.

Wie bei vielen Raumkampfspielen, beginnend bei X-Wing, geht es auch in Starfield viel um Energieverwaltung und darum, die begrenzte Menge an Energiepunkten auf die verschiedenen Systeme der Situation angemessen zu verteilen. Sorgt dafür, dass alle Waffen versorgt sind, dass die Schilde dem Beschuss standhalten und der Antrieb euch flott hält, damit ihr kein allzu leichtes Ziel seid.

Am PC haltet ihr die Alt-Taste, woraufhin ihr mit den Pfeiltasten nach links und rechts das gewünschte System wählt und dann mit rauf und runter Energie hinzufügt oder reduziert. Je mehr Punkte ihr etwa dem Antrieb hinzufügt, desto höher eure Endgeschwindigkeit. Bewegt den Temporegler in den mittleren Bereich für maximale Wendigkeit und ihr habt weniger Probleme, eure Feinde unter eurem Fadenkreuz zu behalten.

Gegnerische Schilde zerstört ihr mit Energiewaffen und Lasern, die Hülle mit ballistischen Geschossen, und mit Raketen setzt ihr sowohl den Energieschilden als auch dem Rumpf eures Feindes zu. Ist eines eurer Systeme beschädigt, boostet ihr aus der Reichweite des Gegners, um seine Aufschaltung zu brechen, nutzt eventuell Asteroiden oder andere im All treibende Umgebungsobjekte und weist dem entsprechenden System mehr Energie zu, um es zu reparieren.

Wollt ihr eurerseits einzelne Systeme eines feindlichen Schiffes aufs Korn nehmen, benötigt ihr die Fähigkeit "Zielsteuerungssysteme" aus dem Technologie-Skilltree. Besitzt ihr sie, könnt ihr im Kampf die R-Taste auf der PC-Tastatur drücken, um in einer Zeitlupenansicht einzelne Komponenten unter Beschuss zu nehmen.

Image credit: Bethesda

Sobald ihr ein Schiff abgeschossen habt, findet ihr in den Hinterlassenschaften einen Container, den ihr aus maximal 500 Metern Entfernung looten könnt, direkt aus dem Komfort des Pilotensessels heraus.

Schiffe stehlen und wie man sie entert

Der günstigste, aber auch riskanteste Weg, an ein neues Schiff zu kommen, führt ebenfalls über einen Kampf. Hierzu müsst ihr das Objekt eurer Begierde aber erst lahmlegen. Dafür wiederum müsst ihr zwingend über die Fähigkeit "Zielsteuerungssysteme" verfügen, die ihr im Technologie-Fähigkeitenbaum freischalten könnt.

Außerdem muss die Situation stimmen. Habt ihr es mit mehr als einem Gegner zu tun, wird es schon schwierig. Dann muss erst das Schiff, an dem ihr kein Interesse habt, zerstört werden, bevor ihr euch dem zuwenden könnt, das ihr haben wollt. Das wird allerdings nicht aufhören, währenddessen auf euch zu schießen. Insofern solltet ihr in diesem Fall gute Schilde dabeihaben.

In der Praxis läuft es aber ansonsten grundsätzlich immer ähnlich: Visiert per R-Taste (PC) das Ziel an und wählt mit A oder D "ANT", also den Antrieb als Ziel. Sind die Schilde des Schiffes noch oben, beginnt ihr mit Laserfeuer, bis sie unten sind. Danach nehmt ihr vorsichtig mit ballistischen Waffen (oder Lasern, sollte das Schiff schon schwerbeschädigt sein) den Antrieb auseinander, bis alle Balken verschwunden sind.

Der gegnerische Captain wird immer wieder versuchen, eure Zielerfassung durch einen Boost abzuschütteln, woraufhin man sich erst mal zurückziehen muss, eventuell hinter herumfliegenden Trümmern oder Asteroiden in Deckung geht und immer mal wieder die Schilde bearbeitet, bis die Aufschaltung wieder bereit ist. Wiederholt das Prozedere, bis die Antriebe zerstört sind, dann nähert ihr euch dem Schiff und dockt mit der R-Taste an (siehe Andocken für weitere Tipps).

Nun entert ihr das Schiff durch den Docker eures eigenen Raumschiffes und erledigt per Waffengewalt alle Feinde an Bord. Setzt euch am Schluss in den Pilotensessel und ihr könnt das Schiff übernehmen. Es kann allerdings sein, dass ein Schiff eure Pilotenklasse übersteigt. Ihr startet bei Klasse A, für Schiffe der Klasse B benötigt ihr aber Rang drei der Fähigkeit "Fliegen" aus dem Technologie-Fertigkeitenbaum.

Image credit: Bethesda

Anschließend könnt ihr in jedem beliebigen Raumhafen zwischen euren Schiffen wechseln, indem ihr ein anderes als das aktuelle als "Heimatschiff" auswählt. Viel Spaß dabei!

