Starfield: Begleiter und Crew-Mitglieder erklärt, wo man sie findet und wie man sie anheuert

In Starfield könnt ihr Begleiter und Besatzungsmitglieder als Crew rekrutieren, die an eurer Seite euer Raumschiff bemannen und mit euch auf ungezählte Abenteuer in den Weiten dieses "Nasapunk"-Weltalls gehen.

Einige von ihnen sind enger mit der Geschichte verwoben als andere - insbesondere die vier Crewmitglieder der Constellation - aber alle haben unterschiedliche Fähigkeiten, die euch beim Kampf, im Weltraum, beim Kochen oder etwa beim Verwalten eurer Außenposten helfen.

Unten seht ihr eine Liste aller Crew-Mitglieder, die wir bisher kennen, außerdem erklären wir, wie ihr Begleiter anheuert und wie sich Hauptbegleiter von einzigartigen und generischen Begleitern unterscheiden.

Alles zu Begleitern und Crewmitgliedern

Begleiter und Crew-Mitglieder erklärt

Wie Bethesda verriet, soll es über 20 Begleiter und Crewmitglieder geben, die sich eurer Crew anschließen können. Jeder davon hat einen Namen, eigene Fähigkeiten und eine individuelle Hintergrundgeschichte.

Sie können euch folgen, euch Feuerschutz geben und Dinge für euch tragen, wenn euer Inventar mal wieder überladen ist. Allerdings gibt es Unterschiede: So gibt es etwa vier Hauptbegleiter, die grundlegend in die Geschichte eingearbeitet sind und bedeutend mehr Interaktionen mit dem Spielercharakter haben. Sie sind es auch, mit denen man Romanzen eingehen kann und die die meisten sowie am besten ausgebauten Fähigkeiten zur Crew beitragen. Dabei handelt es sich um Sarah Morgan, Barrett, Sam Coe und Andreja.

Darüber hinaus gibt es eine lange Reihe individueller Crewmitglieder, die ebenfalls ein paar Charakterzüge zeigen dürfen, als Nebenrolle ein paar Dialogzeilen haben und euch gut zur Hand gehen. Auch sie einzusammeln lohnt sich durchaus. Aber sie haben weder eine eigene Begleitermission, noch stehen sie für Liebschaften zur Verfügung.

Und weil ihr ja nicht nur reist, sondern auch Außenposten baut, die mit Personal effizienter arbeiten, gibt es noch viele, viele generische Crewmitglieder, die ihr etwa in Bars und vielen anderen Orten der Spielwelt treffen und anheuern könnt. Weil sie keinerlei Beitrag zur Geschichte leisten, ist es auch nicht schlimm, sie in irgendeiner gottverlassenen Ecke des Universums nach Iridium und dergleichen schürfen zu lassen.

Diese "Hilfsarbeiter" haben also fast ausschließlich einen spielerischen, keinen erzählerischen Wert. Was nicht bedeutet, dass ihr euch den einen oder anderen Charakter, der euch mit einer klugen Kombination an Fähigkeiten überzeugt, nicht gut warmhalten solltet.

Wie ihr Begleiter und Crewmitglieder in Starfield anheuert

Um die vier Constellation-Begleiter anzuheuern, muss man einfach nur die Hauptquest spielen und hat dann alle vier alsbald beieinander. Abgesehen davon kann man jedoch noch weitere Gefährten und Besatzungsmitglieder anheuern, indem man sie an Raumhäfen und an einigen anderen zufälligen Orten in der Spielwelt findet.

Heller zum Beispiel kann man im Rahmen einer frühen Storymission rekrutieren (siehe unterhalb). Marika Boros dagegen lernt ihr im Raumhafen The Viewport kennen. Es gibt noch viele weitere Orte, an denen ihr auf Crewmitglieder trefft. Die Einzelheiten regelt ihr dann mit ihnen im Gespräch.

Liste der wichtigsten Begleiter

Hier die Liste aller Hauptbegleiter und einzigartiger Crewmitglieder. Beginnen wir mit den vier Begleiterinnen und Begleitern von Constellation, da sie das meiste zur Geschichte beizutragen haben, euch mit ihren breitgefächerten Fähigkeiten am meisten helfen können und alle von ihnen auch eine Romanzenoption für den Spielenden sind. Die Reihenfolge ist rein alphabetisch gehalten.

Andreja

Wie ihr sie bekommt : Hauptmission "Ins Unbekannte" abschließen

: Hauptmission "Ins Unbekannte" abschließen Rekrutierungskosten: umsonst

Skills:

Schleichen (Rang 4)

Teilchenstrahl-Waffen (Rang 3)

Energie-Waffensysteme (Rang 2)

Dieb (Rang 1)

Andreja ist eine Constellation-Begleiterin, das heißt, sie ist mit der Hauptgeschichte verknüpft, erhält ihre eigene Begleitermission und hat einige der meisten Interaktionen mit eurem Charakter. Um Andreja zu bekommen, müsst ihr nur die Hauptgeschichte fortsetzen, bis ihr die Mission "Ins Unbekannte" abgeschlossen habt. Andrejas Fertigkeiten legen nahe, dass sie das durchtriebenere Gegenstück zu Sarah ist, denn sie ist auf Heimlichkeit und Diebstahl spezialisiert.

Barrett

Wie ihr ihn bekommt : Hauptmission "Rückkehr nach Vectera" abschließen

: Hauptmission "Rückkehr nach Vectera" abschließen Rekrutierungskosten: umsonst

Skills:

Raumschifftechnik (Rang 4)

Teilchenstrahl-Waffensysteme (Rang 3)

Robotik (Rang 2)

Gastronomie (Rang 1)

Barrett ist ein Draufgänger, der euch ein ums andere Mal überraschen wird. Auch er bekommt eine Belgeitermission und ist als Constellation-Mitglied ein integraler Bestandteil der Geschichte. Er ist der erste wirklich wichtige NPC, den ihr trefft, und schenkt euch euer erstes Schiff, die Frontier - wobei sie technisch gesehen bis zum Schluss eine Leihgabe bleibt.

Sam Coe

Wie ihr ihn bekommt : Hauptmission "Das leere Nest" absolvieren

: Hauptmission "Das leere Nest" absolvieren Rekrutierungskosten: umsonst

Skills:

Fliegen (Rang 4)

Gewehr-Zertifikat (Rang 3)

Logistik (Rang 2)

Geologie (Rang 1)

Space-Cowboy Sam Coe hat, wie alle Constellation-Begleiter, seine eigene Begleitermission und steht wie die anderen drei auch als Romanzenoption zur Verfügung. Nehmt ihr ihn mit auf Reisen, kommt auch seine halbwüchsige Tochter Cora mit an Bord, die ebenfalls ein paar Takte zu sagen hat. Sam hat eine interessante Hintergrundgeschichte, die es sich zu ergründen lohnt.

Sarah Morgan

Wie ihr sie bekommt : Hauptmission "Die alte Heimat" abschließen

: Hauptmission "Die alte Heimat" abschließen Rekrutierungskosten: umsonst

Skills:

Astrodynamik (Rang 4)

Laser (Rang 3)

Führung (Rang 2)

Botanik (Rang 1)

Sarah Morgan ist der Kopf von Constellation und die erste menschliche Begleiterin, die ihr rekrutieren könnt. Außerdem ist sie das Resultat, wenn sich ein Charakterdesigner vorstellt, wie wohl ein Mittelding zwischen Cate Blanchett und Jennifer Lawrence aussehen würde. Sarah Morgans Beiträge zur Geschichte sind mit die stärksten, auch wenn ihr schwer "geradeaus" wirkender Charakter auf den ersten Blick nicht so reizvoll wie einige der anderen Figuren scheint.

Ab hier geht es weiter mit anderen einzigartigen Crewmitgliedern. Auch sie verfügen über nicht gerade wenig Dialogzeilen, haben aber keine eigene Begleitermission und sind auch für Romanzen nicht zu haben.

Liste der einzigartigen Crew-Mitglieder und wie ihr sie bekommt

Riesiger Fan

Wie ihr ihn bekommt : Wählt bei der Charaktererstellung das Merkmal "Heldenverehrung"

: Wählt bei der Charaktererstellung das Merkmal "Heldenverehrung" Rekrutierungskosten: umsonst

Skills:

Plündern (Rang 1)

Schleichen (Rang 1)

Gewichtheben (Rang 2)

Absolut nervtötend, diese Neuauflage eines alten Elder-Scrolls-Charakters. Um ihn zu bekommen - und sich dann über sich selbst zu ärgern -, müsst ihr bei der Erstellung eures Charakters das Merkmal "Heldenverehrung" wählen. Im Spiel erscheint er euch dann als euer größter Verehrer, wird Teil der Crew und kommentiert lebhaft mehr, als ihr mögt. Immerhin: Gelegentlich bekommt ihr ein Geschenk von ihm, das euch vielleicht davon abhält, ihn auf einem menschenleeren Felsen im Nichts einfach sitzenzulassen.

Heller

Wie ihr ihn bekommt : Ihr findet ihn während der Hauptmission "Rückkehr nach Vectera"

: Ihr findet ihn während der Hauptmission "Rückkehr nach Vectera" Rekrutierungskosten: umsonst

Skills:

Geologie (Rang 1)

Außenposten-Technik (Rang 3)

Heller ist eine der ersten Personen, die ihr trefft, wenn ihr das Abenteuer in Starfield beginnt. Tatsächlich ist er vor Ort, als ihr das erste Artefakt auf Vectera berührt. Ihr macht euch danach erst mal zu den Sternen auf, aber im Rahmen der Mission "Rückkehr nach Vectera" werden er und Barrett verschleppt. Bei der Befreiung trefft ihr ihn erneut und könnt ihn rekrutieren.

Marika Boros

Wie ihr sie bekommt : Rekrutierbar in der The Viewport Bar in New Atlantis (Jemison)

: Rekrutierbar in der The Viewport Bar in New Atlantis (Jemison) Rekrutierungskosten: 18.000 Credits (9.000, wenn ihr sie erfolgreich überzeugt)

Skills:

Schrotflinten-Zertifikat (Rang 1)

Ballistik (Rank 2)

Teilchenstrahl-Waffensysteme (Rang 1)

Marika ist eines der vielen Crewmitglieder, die ihr an Raumhäfen rekrutieren könnt. Frau Boros hält sich im The Viewport auf, einer Bar in der Nähe des Landeplatzes, wo ihr zu Beginn der Geschichte das erste Mal in New Atlantis aufsetzt. Ihre Dienste sind mit 18.000 Credits allerdings nicht ganz billig. Habt ihr genügend Überzeugungsgabe, könnt ihr sie auf die Hälfte herunterhandeln, aber direkt zum Start ist das vermutlich erst mal keine Option für euch.

Simeon Bankowski

Wie ihr ihn bekommt : Rekrutierbar in der The Viewport Bar in New Atlantis (Jemison)

: Rekrutierbar in der The Viewport Bar in New Atlantis (Jemison) Rekrutierungskosten: 16.500 Credits

Skills:

Scharfschießen (Rang 1)

Scharfschützen-Zertifikat (Rang 2)

Treffsicherheit (Rang 1)

Ein bisschen an Marika Boros vorbei sitzt im The Viewport auch noch Simeon Bankowski. Mit 16.500 Credits ist er gerade zu Beginn zwar immer noch kein Schnäppchen, aber als Scharfschütze ist der ehemalige MAST-Waffentester hauptsächlich in Gefechtsmissionen ein wertvoller Begleiter. Auch ansonsten ist sein freundlicher Charakter durchaus erheiternd.

Vasco

Wie ihr ihn bekommt : Hauptmission "Ein kleiner Schritt" abschließen

: Hauptmission "Ein kleiner Schritt" abschließen Rekrutierungskosten: umsonst

Skills:

Aneutronische Fusion (Ragk 1)

Schildsysteme (Rang 2)

EM Waffensysteme (Rang 1)

Nachdem Barrett euch die Frontier überlässt, ist der imposante Roboter Vasco (benannt nach Vasco da Gama, dem portugiesischen Seefahrer, der um die Südspitze Afrikas den Seeweg nach Indien entdeckte) euer Kumpel. Schreitet ihr weiter in der Geschichte voran, wird euer Verhältnis ein permanentes. Vascos Anwesenheit hat immer etwas Beruhigendes

Weitere Begleiter fügen wir hinzu, sowie wir sie entdecken. Viel Spaß auf eurer Suche!