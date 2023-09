Starfield: Schnell leveln und XP farmen - die besten Wege für mehr Erfahrung

Das Farmen von Erfahrungspunkten in Starfield kann auf mehrere Arten vonstattengehen.

Wenn ihr hoch hinaus und das Achievement "Griff nach den Sternen" freischalten möchtet, müsst ihr Level 100 erreichen. Dafür sind Hunderttausende Erfahrungspunkte nötig, für die man ordentlich schuften muss. Oder ihr nutzt diesen Guide, um euch die schnellsten Methoden zum Leveln anzusehen.

Unnötig zu erwähnen, dass das Abschließen von Nebenquests sehr lohnend sein kann. Sie dauern oft nur wenige Minuten und bringen einiges an XP, abgesehen davon, dass man nette Randgeschichten erlebt.

Planeten mit üppiger Tierwelt finden und auslöschen

Bei der zweiten Methode geht es der Tierwelt einer beliebigen fremden Welt an den Kragen. Dafür sucht ihr in Systemen, die deutlich über eurem eigenen Level liegen, nach Planeten, bei denen auf der Karte unter dem Punkt "Fauna" ein "Üppig" vermerkt ist. So wie hier:

"Üppige Fauna", so soll es sein.

Und "deutlich über eurem Level" soll wirklich "deutlich" bedeuten. Als ich diese Zeilen schreibe, bin ich Level 14 und jage in einem Level-65-Sternensystem nach Tieren.

Das Prozedere ist jedenfalls immer das gleiche: Stellt den Schwierigkeitsgrad auf "sehr leicht", damit euch die Biester nicht one-shotten, und geht nach der Landung eine Stunde im Bett des Schiffes schlafen, um den "Ausgeruht"-Bonus zu erhalten, der euch vorübergehend 10 Prozent zusätzliche Erfahrungspunkte bringt.

Anschließend geht ihr raus und sucht euch die Herde mit dem größten und hochrangigsten Monster raus, um sie auf niedrigem Schwierigkeitsgrad auszuradieren. Bleibt immer schön auf Abstand und beschießt sie mit dem Cutter-Minenlaser, um Munition zu sparen. Falls möglich, bezieht ihr Position auf einem hohen Felsen, wo die Kreaturen euch nicht schaden können, um euch hoffentlich so richtig schäbig zu fühlen.

Seid ihr deshalb ein schlechter Mensch? Die Antwort lautet "ja".

Sind im näheren Umkreis des Raumschiffs alle Tiere tot, sucht ihr einen anderen Landeplatz des Planeten auf und wiederholt dort das Prozedere, bevor ihr wieder zum ersten Landeplatz zurückkehrt, wo alle Tiere wieder neu gespawnt sind.

Keine besonders ehrbare Methode, aber eine, in der ihr mit wenig Zeit ordentlich Level machen könnt - und ein paar Ressourcen springen dabei ja auch heraus.

Schnelles Leveln mit der Fauna:

Stellt das Spiel auf "Sehr leicht", um den Vorgang zu bescheunigen.

Reist in ein hochrangiges System und sucht nach Planeten mit "Fauna: Üppig"

Schlaft im Bett des Schiffes und jagt die Tiere mit dem Minenlaser.

Hüpft zu Not auf einen hohen Stein oder euer Raumschiff

Ist die Umgebung ums Raumschiff tierfrei, fliegt zu einem anderen Landeplatz.

Wiederholt den Vorgang da und fliegt danach zurück zum ersten Landeplatz, wo die Tiere respawnt sind.

Mehr XP in Starfield - Weitere Möglichkeiten

Gut ausruhen: In eurem Raumschiff befindet sich ein Bett, in dem ihr vor Missionen oder Farming-Ausflügen ein Nickerchen machen solltet. Dies beschert euch den Statuseffekt "ausgeruht", der euch vorübergehend 10 Prozent mehr XP beschert. Macht das zur Routine.

In eurem Raumschiff befindet sich ein Bett, in dem ihr vor Missionen oder Farming-Ausflügen ein Nickerchen machen solltet. Dies beschert euch den Statuseffekt "ausgeruht", der euch vorübergehend 10 Prozent mehr XP beschert. Macht das zur Routine. Boosts: Einige Lebensmittel erhöhen euren XP-Erhalt. Diese könnt ihr selbst herstellen, etwa Alien-Tee, oder bei Händlern kaufen. Da der Boost nicht allzu groß ist und ihr ja auch eine Weile nach den Zutaten sucht, lohnt es sich nicht diese Lebensmittel extra zu sammeln. Nutzt sie einfach, wenn ihr sie sowieso besitzt.

Einige Lebensmittel erhöhen euren XP-Erhalt. Diese könnt ihr selbst herstellen, etwa Alien-Tee, oder bei Händlern kaufen. Da der Boost nicht allzu groß ist und ihr ja auch eine Weile nach den Zutaten sucht, lohnt es sich nicht diese Lebensmittel extra zu sammeln. Nutzt sie einfach, wenn ihr sie sowieso besitzt. Schiffe zerstören: Das Zerstören von Schiffen bringt euch Erfahrungspunkte ein. Fliegt von einem bewohnten Planet zum anderen und versucht so viele Raumschiffe wie möglich niederzuschießen. Die Schiffe geben im Schnitt 100 bis 276 XP.

Das Zerstören von Schiffen bringt euch Erfahrungspunkte ein. Fliegt von einem bewohnten Planet zum anderen und versucht so viele Raumschiffe wie möglich niederzuschießen. Die Schiffe geben im Schnitt 100 bis 276 XP. Feinde besiegen: Das Töten von Feinden, etwa nach dem Entern eines Raumschiffes, bringt am meisten XP, verglichen mit dem Aufwand.

Das Töten von Feinden, etwa nach dem Entern eines Raumschiffes, bringt am meisten XP, verglichen mit dem Aufwand. Scannen: Im frühen Spiel könnt ihr EP durch das Scannen von Gasplaneten erhalten. Da die Planeten quasi leer sind, erhaltet ihr den Abschlussbonus für diese sofort. Es gibt für den Besuch auf einem Planeten 20 XP für das Einscannen weitere 50 XP. Ein erstmaliges Betreten gibt zusätzliche EP. Bei über 1.000 Planeten kommt da schon was zusammen, auch wenn es ein langsamer Akt ist.

Im frühen Spiel könnt ihr EP durch das Scannen von Gasplaneten erhalten. Da die Planeten quasi leer sind, erhaltet ihr den Abschlussbonus für diese sofort. Es gibt für den Besuch auf einem Planeten 20 XP für das Einscannen weitere 50 XP. Ein erstmaliges Betreten gibt zusätzliche EP. Bei über 1.000 Planeten kommt da schon was zusammen, auch wenn es ein langsamer Akt ist. Cheats: Es gibt in Starfield einen Cheat, mit dem ihr unendlich XP erhalten könnt (siehe Cheats in Starfield). Erfolge sind dann aber deaktiviert. Der Cheat funktioniert nur auf dem PC. Gebt hierfür "player.setlevel 100" in die Befehlskonsole ein. Den Level-Wert könnt ihr frei wählen.