Starfield: Warum sind die Planeten so leer? Dahinter steckt wissenschaftliche Absicht!

Bethesda steht zu seiner bewussten Entscheidung, in Starfield große, scheinbar leere Planeten darzustellen.

Laut Managing Director Ashley Cheng ist die Absicht dahinter, Spielerinnen und Spieler in die Weite der Galaxie einzutauchen zu lassen und dabei die Einsamkeit des Weltraums zu vermitteln, anstatt sie zu langweilen.

So sieht es da draußen aus

Cheng erklärte der New York Times, dass nicht jeder Planet in Starfield ein belebtes Reiseziel wie Disney World sein soll.

Diskussionen unter den Fans über die Leere einiger Planeten stünden daher tatsächlich im Einklang mit dem Ziel des Spiels, das riesige Universum realistisch darzustellen. Starfield lässt sich mehr von der Realität inspirieren und zielt darauf ab, den Fans ein tieferes Gefühl für ihren Platz im Universum zu vermitteln.

Weitere Meldungen zu Starfield:

"Der Sinn der Weite des Weltraums besteht darin, dass du dich klein fühlen sollst", betont Cheng. "Es sollte überwältigend wirken. Alle befürchten, dass leere Planeten langweilig werden könnten. Aber als die Astronauten auf dem Mond landeten, gab es dort nichts. Sie haben sich sicherlich nicht gelangweilt."

Diese Ansicht teilt auch Game Director Todd Howard, der glaubt, dass eine geringere Anzahl von dicht besiedelten Planeten das Gefühl der Erkundung und Entdeckung opfern würde, das Starfield vermitteln möchte.

Howard merkte an, dass bewusste Momente der Einsamkeit in das Spiel eingebaut wurden, um Entdeckungen bedeutsamer zu machen, wenn die Spielerinnen und Spieler in der Weite des Weltraums auf etwas stoßen.

Wir verraten euch unter anderem, welche Planeten ihr im Spiel besuchen und was ihr sonst noch so alles anstellen könnt.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten