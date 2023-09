Starfield: Regelmäßiger Sex beschert euch mehr Erfahrung.

In der Welt von Starfield sollten Spielerinnen und Spieler, die nach dem ultimativen Gameplay-Vorteil suchen, eine Romanze eingehen.

Ein einzigartiger Statuseffekt, der durch Sex hervorgerufen wird, bringt euch mehr als andere Gegenstände, die im Spiel verfügbar sind (via VG247).

Welche Vorteile hat Sex in Starfield?

Sex in Starfield löst einen Statuseffekt namens "Emotional Security" aus. Der beschert euch 24 Minuten lang 15 Prozent mehr Erfahrungspunkte.

Das ist noch einmal ein gutes Stück mehr als "Well Rested" mit seinem Bonus von zehn Prozent, den ihr durchs Schlafen erhaltet.

Weitere Meldungen zu Starfield:

Sex könnt ihr in Starfield aber nicht einfach so haben, ihr müsst eine Beziehung eingehen. Es erfordert nur etwas Zeit und Mühe, um das Herz eines Charakters zu gewinnen.

Letztlich könnt ihr sogar jemanden heiraten, wodurch ihr automatisch mit eurem Partner oder der Partnerin das Bett teilt. Explizite Szenen gibt es dabei nicht zu sehen, aber nach dem Aufwachen erhaltet ihr eine entsprechende Bemerkung.

Wer so oder so damit liebäugelt, kann sich auf diese Art also einen kleinen Erfahrungsbonus vor dem Abschließen von Quests verschaffen.

Wir haben für euch auch eine eigene Seite dazu, wenn ihr wissen wollt, wer alles dafür infrage kommt und was ihr dafür tun müsst.

Auch sonst helfen wir euch bei allen möglichen Problemen in Starfield gerne weiter.

