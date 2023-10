Starfield wurde gemacht, damit ihr es "für eine sehr lange Zeit" spielen könnt

Starfield ist kein Titel, den ihr mal eben gemütlich an einem Wochenende durchspielen könnt - das soll es auch nicht sein. Auch die Entwickler bestätigen, dass Starfield entwickelt wurde, um Spielern ein ausgedehntes und langes Erlebnis zu ermöglichen.

Starfield spricht Fans der langen Spiele an

Bethesda-Chef Todd Howard sagt in einem Interview gegenüber Game Maker's Notebook, dass er glaubt, dass Spieler sehr lange Titel wollen. Zumindest ginge das aus seinen Beobachtungen mit anderen Bethesda-Rollenspielen, wie Skyrim oder Fallout hervor.

"Dies ist ein Spiel, das absichtlich so gemacht ist, dass es lange gespielt werden kann", sagt Howard über Starfield. Eines der Dinge, die wir aus unseren früheren Spielen wie Skyrim und Fallout gelernt haben, ist, dass die Leute sie sehr lange spielen wollen."

Im auf dem YouTube-Kanal Academy of Interactive Arts & Sciences veröffentlichte Interview sprach Howard ebenfalls über die Herausforderungen bei der Entwicklung von Starfield.

"Ich denke, es fängt bei den Entwicklern an, das muss es auch, oder?", sagt er. "Ich denke, es beginnt mit der Technologie. Man sieht neue Hardware, will sie auf neue Art und Weise nutzen, schaut sich Spieledemos an und denkt sich: 'Wir könnten das machen, wir könnten es auf diese Weise präsentieren'". Auch das Ausmaß der Spiele habe sich im Laufe der Zeit verändert.

"Mir ist aufgefallen, dass die Möglichkeit, Spiele im Laufe der Zeit zu aktualisieren, dazu führt, dass die Leute jetzt Spiele spielen, die es schon lange gibt, die seit Jahren aktualisiert werden, und das schafft eine Erwartungshaltung."

Über die Erwartungshaltung gegenüber modernen Videospielen wurde mit dem Release von Baldur's Gate 3 viel diskutiert. Hier geht es zu einem Beitrag, welcher diese Thematik umfasst.