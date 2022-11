Steelseries Arctis Pro mit GameDAC für 159,99 Euro am Black Friday

Fans der kabelgebundenen Headsets aufgepasst. Steelseries verkauft das Arctis Pro inklusive GameDAC zu einem angenehmen Preis von 159,99 Euro.

Gaming-Headset mit externem Verstärker

Was das Headset so besonders macht? Ihr habt durch die kleine externe Soundkarte, den GameDAC, die Möglichkeit euren Klang noch einmal deutlich zu verbessern und an dem kleinen Gerät selbst zu individualisieren.

Steelseries spricht selbst von Hi-Res-zertifiziertem Sound und einer High-Fidelity-Digital-zu-Analog-Konvertierung durch den Verstärker.

Durch das Kopfband ist das Headset sehr bequem und lässt sich durch noch weichere Kunstlederohrmuscheln in ein weiches Träumchen verwandeln - die habe ich mir später selbst für dieses Headset dazubestellt und war sehr angetan vom Tragegefühl. Ich besitze dasselbe nur ohne Verstärker, den benötigt man als Besitzer einer guten internen oder externen Soundkarte doch eher weniger. Ohne Verstärker gibt es das Headset aktuell für 129,99 Euro.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Aber gerade, wer am Laptop spielt oder keine solche Karte im PC hat, kann sich diese Kopfhörer einmal näher anschauen. Natürlich hat Steelseries auch preiswertere Modelle im Angebot sowie Mäuse, Tastaturen und andere Hardware.

Das Headset könnt ihr dank des Kabels an PC, PS4 und PS5 verwenden. Auch an der Nintendo Switch sollte es funktionieren.

Das Angebot findet ihr direkt bei Steelseries und aktuell auch bei Amazon für 159,99 Euro in den Farben Schwarz oder Weiß.