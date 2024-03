Street Fighter 6: Der grausame Akuma zeigt im Trailer, was er mit eurer Hoffnung macht

Akuma wird der nächste Kämpfer in Street Fighter 6. Ein neuer Trailer zeigt den spielbaren Charakter mit einem neuen Look. Statt leuchtend roter Mähne gibt es jetzt graue Strähnen. Weniger grausam wirkt er dadurch aber nicht.

Unheimliche Stimmung im neuen Trailer

Der Bruder von Ryu ist der 22. Kämpfer, der Street Fighter 6 mit seiner Präsenz beehrt und kam das erste Mal in Super Street Fighter 2 Turbo von 1994 vor. Damals aber nicht als Kämpfer, sondern als versteckter Boss.

Wie aus dem Trailer hervorgeht, wird Akuma im Frühjahr zu den anderen Kämpfern stoßen. Das Video kündigt ihn mit all seiner Brutalität an.

"Der legendäre Akuma wird alle Hoffnung, Angst und das Nichts verschlingen, wenn er in diesem Frühjahr in Street Fighter 6 auftaucht. Ihr findet ihn im neuen World Tour-Gebiet Gokuento, wo ihr ihn bitten könnt, euer Meister zu sein ... wenn ihr euch traut", heißt es in der Videobeschreibung.

"Besitzer der Deluxe und Ultimate Edition oder des Year 1 Character Pass und Ultimate Pass von Street Fighter 6 erhalten Akuma, sobald er erscheint."