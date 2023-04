Street Fighter 6: Rapper Lil Wayne überbringt euch nächste Woche große Neuigkeiten

Diese Neuigkeiten treffen euch mit voller Wucht. Capcom hat für seine Präsentation zu Street Fighter 6 niemand geringeren als Moderator ausgewählt, als den bekannten Rapper Lil Wayne. Er soll euch in der 30-minütigen Show zusammen mit den Entwicklern die "großen Neuigkeiten" überbringen.

Street Fighter 6 ist wohl auch bei Rappern beliebt

Nächste Woche gibt es weitere Informationen zu Street Fighter 6. Das Event findet am 20. April um 0:00 Uhr deutscher Zeit statt - also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Auf YouTube findet ihr bereits den Link zur anstehenden Präsentation.

"Es wird nicht nur Details zu World Tour, Battle Hub und Fighting Ground geben, sondern es wird auch einige große Neuigkeiten am Ende der Show geben", so Capcom.

Am 2. Juni soll Street Fighter 6 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series sowie für PC via Steam erscheinen. Zum Launch könnt ihr euch auf 18 Charaktere freuen, die sich fröhlich die Birnen einhauen. Eine Neuerung ist die Möglichkeit, euch im World-Tour-Modus einen eigenen Charakter zu erstellen und mit ihm einige Open-World-Gebiete zu erkunden. Zusätzlich könnt ihr von bereits bestehenden Charakteren aus der Spielreihe bekannte Moves lernen.

In der Deluxe-Edition von Street Fighter 6 erhaltet ihr sogar vier Charaktere mehr, passende Farben und 4.200 Drive-Tickets, mit denen ihr im In-Game-Shop einkaufen und eure Kämpfer individualisieren könnt. Die Ultimate-Edition geht darüber hinaus und bietet acht Charakter-Outfits, zwei weitere Stages und 3.500 Drive-Tickes obendrauf.