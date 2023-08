Street Fighter 6: Sind 100 Dollar für alle TMNT-Inhalte ein fairer Deal?

Street Fighter 6 hat sich für ein Crossover mit den Teenage Mutant Ninja Turtles zusammengetan. Selbstverständlich und wie könnte es auch anders sein, gibt es jede Menge kosmetischer Inhalte. Um alle Gegenstände der Turtles zu erhalten, müsstet ihr allerdings tief in die Tasche greifen.

So viel Geld müsst ihr für die gesamten Inhalte hinlegen

Skins, Emotes, Accessoires und mehr gibt es im Shop zu holen. Jetzt, wo die Inhalte dort verfügbar sind, kennen wir endlich auch die Preise der vielen Items.

Jeder Skin kostet euch 750 Fighter Coins, eine Maske kostet jeweils 250 dieser Premium-Währung. Aufkleber-Sets gibt es für 100 Fighter Coins, für denselben Preis erhaltet ihr außerdem Hintergrundbilder. Für 250 Münzen gibt es auch noch Taunts.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wer wirklich alles in den Einkaufswagen legt, sieht sich mit 5.300 Fighter Coins konfrontiert. Zwar könnt ihr die Münzen auch verdienen, aber uns hat vor allem interessiert, wie viel es in Echtgeld kosten würde, jeden einzelnen Gegenstand zu kaufen - zumal das Erspielen einer solch enormen Menge an Münzen sicher ewig dauern würde.

Mehr zu Street Fighter 6:

Street Fighter 6 erhält diese vier DLC-Kämpfer und eine Demo für PS4 und PS5

Street Fighter 6: Rapper Lil Wayne überbringt euch nächste Woche große Neuigkeiten

Street Fighter 6 macht Profi-Wrestlerin Thea Trinidad zur Kommentatorin

Münzen könnt ihr, wie so oft, in verschiedenen Paketen kaufen. In Street Fighter 6 habt ihr hier eine große Auswahl. Die Münzpakete werden mit jeweils 250, 610, 1.250 und 2.750 Fighter Coins geschnürt. So müsstet ihr zwei der größten Pakete kaufen, um auf 5.500 Münzen zu kommen.

Das wäre der günstigste Weg und würde euch knapp 100 Dollar, also umgerechnet 91 Euro, kosten, denn die großen Pakete fallen jeweils mit 59,99 Dollar ins Gewicht. Schon ein einziger Skin kostet fast 15 Dollar. Und das für rein kosmetische Gegenstände in einem Spiel, für das ihr bereits 60 Euro gezahlt habt. Was sind eure Gedanken dazu?