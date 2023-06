System Shock Remake: 10 wichtige Tipps für Einsteiger.

Lange hat es gedauert, bis das Remake von System Shock fertig wurde. Aber am Ende ist es doch ganz gut geworden. Für viele wird es auch der erste Kontakt mit diesem Klassiker in neu aufgelegter Form sein. Und wie jedes Spiel hat auch System Shock Remake so seine Eigenheiten.

Worauf müsst ihr achten? Und was solltet ihr unbedingt tun, wenn ihr das Remake spielt? In unserem Guide haben wir ein paar nützliche Tipps für Einsteiger zusammengetragen.

Speichert regelmäßig

Was das Speichern und den Verlust von Spielfortschritt anbelangt, kann System Shock Remake manchmal schmerzhaft sein, wenn ihr nicht darauf vorbereitet seid. In so ziemlich jedem Level der Citadel-Station im Spiel gibt es eine Restoration Bay, die von SHODAN kontrolliert wird. Ihr müsst diese deaktivieren, um dort in einem Level respawnen zu können.

Wo sich diese Restoration Bays befinden, ist unterschiedlich. Mal relativ zu Anfang eines Level, mal erst später. Wenn ihr eine Restoration Bay erst einmal deaktiviert habt, könnt ihr dort im Falle eines Todes respawnen. Ansonsten bekommt ihr einen "Game Over"-Bildschirm zu sehen und müsst einen früheren Spielstand laden.

Und wenn euer letzter Save schon eine Weile her ist, kann das frustrierend sein. Solange ihr also nicht die Restoration Bay in einem Level gefunden habt, solltet ihr regelmäßig manuell euer Spiel speichern!

Vergesst nicht zu speichern.

Verwendet die richtige Munition

Feinde in System Shock Remake haben Schwächen. Es gibt zudem kinetische Waffen und Energiewaffen, sie sich noch weiter anpassen lassen. Wenn ihr auf einen Feind stoßt, solltet ihr das Ziel identifizieren, um herauszufinden, welche Art von Muntion sich am besten dagegen eignet.

Energiewaffen sind besonders bei Roboter-Gegnern effektiv, kinetische Waffen richten ordentlich Schaden bei organischen Widersachern an. Obendrein habt ihr etwa noch die Möglichkeit, Munition zu verwenden, die besonders gegen Panzerung effektiv ist, oder Brandmunition.

Achtet darauf, die richtige Munition zu verwenden.

Hebt euch die besten Waffen für den richtigen Moment auf

Es gibt durchschlagskräftige Waffen in System Shock Remake, aber ihr solltet euch gut überlegen, wann ihr diese einsetzt. Das Problem ist nämlich, dass ihr mit vielen Standardwaffen oder dem Sparqbeam vor einer echten Herausforderung steht.

Also hebt euch die besten Waffen, die ihr findet, auf jeden Fall für stärkere Gegner auf. Ihr werdet sie in diesen Momenten brauchen und dann auch froh sein, dass ihr sie euch für diese Situation aufgespart habt.

Hebt die besten Waffen für schwierige Gegner auf.

Holt euch einen Sparqbeam

Apropos Sparqbeam, der ist eine gute Option im Spiel. Anfangs seid ihr nur mit einem Schraubenschlüssel ausgestattet, findet aber schnell auch eine Pistole. Und auch ein Sparqbeam kann euch früh in die Hände fallen.

Gerade für den Beginn des Spiels ist der Sparqbeam eine gute Waffe, da er auf Energie setzt. Wo euch bei anderen Waffen die Kugeln ausgehen, könnt ihr mit dem Sparqbeam nach Ladestationen in der Nähe Ausschau halten und euch so schnell mit neuer Energie versorgen.

Wo ihr einen findet? Schaut im ersten Level im Beta-Quadranten des medizinischen Bereichs vorbei. Alternativ lassen auch viele Feinde zu Beginn einen fallen.

Nehmt so viele Waffen wie möglich auf

Wenn ihr Gegner tötet, lassen diese häufig auch ihre Waffe fallen. Gut möglich, dass ihr so eine schon habt, aber es lohnt sich dennoch, sie aufzunehmen. Ein guter Grund dafür ist, dass ihr die darin noch verbliebene Munition entfernen und damit eure Vorräte aufstocken könnt.

Anschließend könnt ihr die jeweiligen Waffen entweder recyceln oder verdampfen, wofür ihr im Gegenzug entweder Geld oder Schrott erhaltet. Das nützt euch mehr, als dass ihr die Waffen einfach in der Gegend herumliegen lasst.

In Waffen findet ihr wertvolle Munition.

Lehnt euch um Ecken

System Shock Remake mag zwar aus der Ego-Perspektive gespielt werden, ist aber mitnichten ein klassischer First-Person-Shooter. Nein, ihr solltet es vorsichtig angehen lassen, zumal ihr nur begrenzte Ressourcen und Munition habt.

Umso nützlicher ist die Funktion, sich um Ecken lehnen zu können. So entdeckt ihr Feinde, ohne sie direkt zu alarmieren, oder könnt euch einfach anschauen, was euch um besagte Ecke herum erwartet. Gewöhnt euch beim Spielen am besten einfach an, das in den meisten Situationen zu tun. Es ist eine nützliche Funktion!

Macht euch mit der Map des Levels vertraut

Die Levels in System Shock Remake fallen recht groß. Es gibt massenhaft Korridore, Räume und andere Ecken, in denen ihr euch verlieren könnt, zumal euch der Weg zum Ziel normalerweise nicht zu Füßen gelegt wird.

Daher ist die Map im Spiel einer eurer besten Freunde und ihr solltet häufig davon Gebrauch machen. Nicht nur, weil ihr damit den Überblick behaltet, sondern auch weil euch die Symbole zeigen, wo etwa die letzte Ladestation für Energiewaffen war. Oder wohin ihr auf der Flucht vor Feinden laufen solltet, ohne in einer Sackgasse zu landen.

Macht euch mit der Map der Levels vertraut.

Durchsucht jede Ecke

Die Map zeigt euch sämtliche Räume und es lohnt sich auch, jede Ecke des Spiels zu erkunden. Ob Geheimnisse oder versteckte Gegenstände, ihr könnt dort einiges finden. Nicht immer ist das in dem Sinne nützlich, dass ihr es auch wirklich einsetzt, aber im schlimmsten Fall findet ihr Sachen, die ihr zu Schrott oder zu Geld machen könnt.

Schaut euch also gut im Spiel um, wenn ihr hier und da mal neue Waffen oder eine Station finden wollt, die euch auf dem weiteren Weg noch nützlich sein könnten.

Dursucht die Levels nach nützlichen Sachen.

Passt auf eure Quest-Gegenstände auf

In eurem Inventar habt ihr in System Shock Remake nur begrenzt Platz und manchmal müsst ihr Dinge neu anordnen, um Platz zu schaffen. Oder Sachen wegwerfen. Dabei solltet ihr allerdings nicht unbedacht vorgehen!

In besagtem Inventar landen nämlich auch Quest-Gegenstände und ja, die könnt ihr ebenso verdampfen oder recyceln wie andere Dinge. Merkt euch also, welche Sachen in eurem Inventar Quest-Gegenstände sind und vermeidet es, sie zu verschrotten. Übrigens: Auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad warnt euch das Spiel, wenn ihr das tut. Auf den anderen Schwierigkeitsgraden müsst ihr schon selbst aufpassen.

Verdampf Sachen, die ihr nicht braucht

Findet ihr Sachen, die ihr im Grunde nicht braucht, könnt ihr sie verdampfen. Dadurch erhaltet ihr wiederum Schrott, den ihr gegen Bares verkaufen könnt. Bei Recyclingstationen tauscht ihr den Schrott gegen Credits ein und könnt so eure Geldreserven aufbessern, um etwa Items zu kaufen.

Ihr braucht Sachen nicht? Verdampft sie!

Viel Spaß mit System Shock Remake!

