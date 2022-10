Das System Shock Remake könnte im März 2023 endlich erscheinen

Es scheint so, als würde das Remake von System Shock im März 2023 endlich erscheinen.

Entwickler Nightdive Studios hat das zwar bisher noch nicht offiziell bestätigt, aber auf Steam wird neuerdings der März 2023 als Release-Monat angegeben und auch Vorbestellungen sind möglich.

Kommt es wirklich im März?

Mangels einer offiziellen Bestätigung ist noch unklar, ob es sich um den finalen Release-Monat oder um einen neuen Platzhalter handelt.

Davon abgesehen sind auch bis März 2023 noch weitere Verschiebungen möglich. Hoffen wir, dass wir bald von offizieller Seite mehr dazu hören.

Das Spiel ist ein vollständiges Remake des Originals von 1994, das das ursprüngliche Gameplay mit verbesserter Steuerung, Grafik, überarbeitetem Interface sowie neuen Sounds und Musik kombiniert.

Was die Zukunft der Reihe betrifft, so liegt diese nach jüngsten Angaben in den Händen von Tencent. 2015 wurde ursprünglich System Shock 3 angekündigt, dessen Entwicklung war allerdings von Problemen behaftet. Dazu zählen finanzielle Probleme des ursprünglichen Entwicklers Starbreeze sowie Kündigungen von Mitgliedern des Teams.