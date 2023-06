System Shock Remake: Schnell Geld verdienen - So macht ihr Schrott zu Credits.

Im Remake von System Shock könnt ihr eine Währung namens Tri-Credits bekommen. Damit lassen sich an Terminals verschiedene Dinge kaufen, zum Beispiel Waffen, Upgrades oder Munition. Anders gesagt: Mehr Geld zu haben schadet nicht!

Aber wie kommt ihr schnell an mehr Tri-Credits im System Shock Remake? Unser Guide zeigt euch, wie ihr mehr davon verdienen könnt.

Wie kriege ich mehr Credits in System Shock Remake?

Getötete Gegner sind an sich nicht die beste Quelle für Tri-Credits im Spiel. Sie lassen eher selten ein paar Credits fallen. Aber das heißt nicht, dass sie nicht dennoch nützlich wären, wenn auch auf Umwegen.

Feinde lassen nämlich häufiger irgendwelche Items statt Credits fallen, obendrein könnt ihr jede Menge Sachen beim Erkunden der Levels finden. Lasst diese Gegenstände nicht einfach herumliegen, sondern nehmt so viele davon auf. Anschließend könnt ihr sie verdampfen, wodurch ihr je nach Item im Gegenzug eine bestimmte Menge an Schrott erhaltet.

Nehmt Items mit und macht Credits daraus.

Bedenkt: Es gibt einen Unterschied zwischen verdampfen und recyceln. Fürs Verdampfen erhaltet ihr Schrott, fürs Recyceln direkt Credits. Schaut euch die Gegenstände genau an, die ihr loswerden möchtet. Ihr seht im Inventar, wie viel Schrott oder wie viel Credits ihr jeweils bekommt. So könnt ihr sehen, welche Option sich für euch erst einmal mehr lohnt.

Schrott könnt ihr 100 Mal stapeln, in dem Fall belegt es nur ein Feld. Wer also zum Beispiel 500 Schrott ansammelt, belegt damit fünf Felder im Inventar. Den Schrott könnt ihr an einer Recyclingstation (Recycle Station) verkaufen, die kaum zu übersehen sind.

Für 10 Stücke Schrott erhaltet ihr 1 Tri-Credit. Ein Stapel mit 100 Schrott bringt euch also 10 Credits. Klingt nicht nach viel, aber wenn ihr wirklich so viele Items wie möglich einsammelt und verdampft, summiert sich das mit der Zeit. Und am Ende zählt jeder Credit, den man extra hat!

Viel Spaß mit System Shock Remake!

