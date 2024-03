Take-Two übernimmt Gearbox - Borderlands-Studio für 460 Millionen verkauft

Take-Two hat sich mit Embracer auf einen Deal geeinigt. Für 460 Millionen Dollar erwirbt Take-Two das Studio hinter Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands und weiteren großen IPs.

Große Übernahme steht an

Die Übernahme soll im ersten Quartal des Geschäftsjahres 24/25 vollständig abgeschlossen sein. Ein paar Vermögenswerte soll Embracer aber behalten. An Take-Two verkauft werden Gearbox Software, Gearbox Montreal, Gearbox Studio Quebec, Borderlands und Tiny Tina's Wonderlands, sowie Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms und Duke Nukem.

Embracer behält das Gearbox Publishing Studio in San Francisco, das nach Abschluss der Übernahme umbenannt wird. Mit diesem besitzt Embracer die Publishing-Rechte am Remnant-Franchise sowie dem kommenden Hyper Light Breaker.

Auch behält Embracer Cryptic Studios, mit dem auch Neverwinter sowie Star Trek Online beim Unternehmen verbleiben, sowie Lost Boys Interactive und Captured Dimensions.

Welcome to the family ‼️ @GearboxOfficial https://t.co/Lf253M7p7J — 2K (@2K) March 28, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Gearbox-Gründer Randy Pitchford sagt, dass der Zusammenschluss mit Take-Two dem Entwickler dabei helfen wird, "die nächste Stufe zu erklimmen".

"Take-Two und 2K haben wiederholt ihr Engagement für unseren Motor der Kreativität, des Glücks und des Profits bewiesen."

"Wir haben die Messlatte für interaktive Unterhaltung hochgelegt und bemerkenswerte Ergebnisse mit rekordverdächtigen Spielen erzielt, als wir auf Armeslänge als Partner zusammengearbeitet haben", so Pitchford.

Embracer hatte Gearbox im Jahr 2021 selbst für 363 Millionen Dollar gekauft.