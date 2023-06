Wusstet ihr schon, dass The Elder Scrolls 16 bereits 2026 erscheint?

Microsofts Anwalt ist im Zuge der Anhörung durch die amerikanische Federal Trade Commission (FTC) bezüglich der geplanten Übernahme von Activision Blizzard ein kleiner Fehler passiert.

Er sagte nämlich, dass The Elder Scrolls 16(!) bereits im Jahr 2026 erscheint. Was natürlich falsch ist. Es sei denn, man erlaubt sich angesichts dessen einen kleinen Scherz und macht es doch so.

Aber auch Elder Scrolls 6 kommt wohl nicht 2026

Kann passieren, auch wenn das in diesem Moment wohl nicht für mehr Klarheit sorgte.

Eigentlich wollte Microsofts Anwalt nämlich, wie The Verge berichtet, mehr Klarheit in Bezug auf zwei Elder-Scrolls-Spiele schaffen.

"Als Sie nach Zenimax fragten und [den FTC-Anwalt] baten, ein Spiel zu finden, das der Xbox am ähnlichsten sei, nannte er Elder Scrolls", sagte Microsofts Anwalt. "Das ist falsch."

"Es gibt zwei Elder-Scrolls-Spiele, eines davon ist ein Online-Spiel namens Elder Scrolls Online. Es ist ein Multiplayer-Spiel, das heute auf der PlayStation verfügbar ist."

Dann gab er an, dass sich der FTC-Anwalt vielmehr auf "The Elder Scrolls 16" bezog, dessen "voraussichtliche Veröffentlichung im Jahr 2026 als Singleplayer-Spiel" erfolge.

Offensichtlich meint er Elder Scrolls 6 und nicht 16, aber selbst die Zeitangabe stimmt laut jüngsten Aussagen von Xbox-Chef Phil Spencer nicht.

Der hatte zuletzt betont, Elder Scrolls 6 sei "noch mindestens fünf Jahre" entfernt. Demnach würde es also frühestens 2028 erscheinen. Aber gut, bei Zahlen kann man schon mal etwas durcheinanderkommen.

Mit einer finalen Entscheidung in diesem Fall ist womöglich schon nächste Woche zu rechnen.