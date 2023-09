The Elder Scrolls 6 kommt nicht auf die PlayStation, bestätigen Gerichtsdokumente.

Es dürfte nicht wirklich überraschend sein, aber es sieht so aus, als würde The Elder Scrolls 6 nicht für die PlayStation 5 erscheinen.

Das zeigen zumindest neu geleakte Gerichtsdokumente, die im Zuge der Auseinandersetzung zwischen Microsoft und der Federal Trade Commission (FTC) in den USA ans Licht gelangt sind.

Exklusiv für Xbox und PC

Das entsprechende Dokument wurde von Microsoft übermittelt und zeigt verschiedene Spiele von Bethesda.

Es macht auch relativ deutlich, dass die Veröffentlichung von The Elder Scrolls 6 nicht für PlayStation 5 geplant ist. Bisher hatte sich Xbox-Chef Phil Spencer auch gegenüber den Anwälten der FTC noch eher vage dazu geäußert (via The Verge)

"Ich glaube, wir sind uns noch ein wenig im Unklaren darüber, auf welchen Plattformen es erscheinen wird, da das Spiel erst in einigen Jahren erscheint", sagte Spencer. "Es ist im Moment schwierig für uns, das festzulegen... Es liegt so weit in der Zukunft, dass es zu diesem Zeitpunkt schwer zu verstehen ist, welche Plattformen es überhaupt geben wird."

Die entsprechende Tabelle verdeutlicht, wie Microsoft nach der Übernahme von Bethesda im Jahr 2021 vier Spiele des Unternehmens auf der PlayStation veröffentlicht oder weiter unterstützt hat: Ghostwire Tokyo, Deathloop, Fallout 76 und The Elder Scrolls Online.

Die beiden nächsten Titel – Redfall und Starfield – erschienen nur für Xbox und PC und so wird es augenscheinlich auch bei The Elder Scrolls 6 laufen.

Was das Release-Datum von The Elder Scrolls 6 betrifft, ist in diesem Gerichtsdokument die Rede davon, dass es frühestens 2026 erscheinen könnte. Xbox-Chef Spencer hatte zuvor angegeben, dass es noch mindestens fünf Jahre brauchen würde.