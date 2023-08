The Elder Scrolls 6 soll der „ultimative Fantasywelt-Simulator“ werden

Todd Howard hat sich auf der gamescom auch kurz zu The Elder Scrolls 6 geäußert, dem Spiel, mit dem er sich nach Starfield beschäftigen wird.

Der nächste Teil der Elder-Scrolls-Reihe wurde bereits auf der E3 2018 mit einem kurzen Teaser-Trailer angekündigt, aber der Release liegt noch in weiter Ferne.

Zu früh angekündigt?

Ebenfalls auf der E3 2018 wurde Starfield angekündigt, das noch vor Elder Scrolls 6 erscheinen sollte.

Bereut Howard es, The Elder Scrolls 6 so früh angekündigt zu haben? „Ich habe mir selbst häufig diese Frage gestellt“, sagt er im Gespräch mit GQ. „Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich es weniger formell angekündigt.“

Auf jeden Fall hat er große Pläne für die Fortsetzung: „Nun… darauf würde ich am liebsten nicht antworten, aber ich möchte auch nicht unhöflich sein. Was ich sagen werde, ist, dass wir damit die Rolle des ultimativen Fantasywelt-Simulators einnehmen möchten. Und angesichts der Zeit, die verstrichen ist, gibt es verschiedene Wege, um das zu erreichen.“

Im Juni 2021 hatte Howard angegeben, dass sich The Elder Scrolls 6 noch in einer sehr frühen Planungsphase befindet. Das Spiel soll aber von der Arbeit an Starfield profitieren, etwa im Hinblick auf die Technik.