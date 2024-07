Turtle Beach Burst 2 Air Gaming-Maus im Test - Kann das neue Leichtgewicht überzeugen?

Qualitativ überzeugende und leichte Gaming-Maus, mit der Turtle Beach viel richtig macht und viel Flexibilität bietet.

Nachdem Turtle Beach die Roccat-Marke zuletzt in Rente geschickt hat, laufen Gaming-Mäuse wie die neue Burst 2 Air jetzt über Turtle Beach. Mit dieser möchte das Unternehmen vor allem diejenigen ansprechen, die nach einer möglichst leichten Maus suchen. Was im Großen und Ganzen auch ziemlich gut gelingt, doch ist die Burst 2 Air ihre rund 110 Euro auch wirklich wert?

Turtle Beach Burst 2 Air Release: 21.05.2024

Hersteller: Turtle Beach

Preis: ca. 110 Euro

Box & Zubehör: Tatsächlich ist die Verpackung der Maus schwerer als das Gerät selbst, das gefühlt nichts wiegt. Neben der Maus selbst findet ihr darin ein USB-Dongle (USB-A) für die 2,4-GHz-Wireless-Verbindung, ein USB-Kabel (USB-A zu USB-C) sowie einen USB-Adapter (USB-A zu USB-C), außerdem noch ein Paar zusätzliche Füße und Griptapes und eine Schnellstartanleitung.

Verarbeitung: Was die Theorie anbelangt, verspricht Turtle Beach hier viel. Es ist ein optischer Sensor mit 26.000 DPI und 650 IPS verbaut, die USB-Berichtsrate liegt bei 1.000 Hz. Für die Tasten setzt man auf optische Titan-Switch-Schalter, die insgesamt mindestens 100 Millionen Klicks im Lebenszeitraum garantieren sollen. Konnte ich jetzt natürlich nicht ausreizen, aber zumindest im Testzeitraum gab es keine Probleme.

Hinsichtlich der Verbindungsmöglichkeiten habt ihr die schon erwähnte 2,4-GHz-Option, außerdem könnt ihr sie mit angeschlossenem Kabel sowie mit Bluetooth verwenden. Und dann ist da ja noch das Gewicht: 47 Gramm wiegt die Burst 2 Air Gaming-Maus und damit wirklich so gut wie nichts. Was sich aber nicht auf die Qualität auswirkt, denn sie fühlt sich stabil und wertig an.

Was ebenso auffällt, ist, dass hier keine große RGB-Beleuchtung verbaut ist. Wo andere Mäuse nach dem Anschalten aufleuchten wie ein Weihnachtsbaum, habt ihr hier nur eine LED auf der Oberseite, die den aktuellen Akkustand anzeigt. Damit punktet man schon einmal mal bei allen, die es gerne minimalistisch haben. Die Maus könnt ihr sowohl in schwarzer wie auch in weißer Farbe bekommen.

Dieses minimalistische Design setzt sich beim Rest fort. Ihr habt die zwei primären Maustasten, dazu noch zwei weitere, die bei einem Rechtshänder mit dem Daumen zu erreichen sind. Links vorne befindet sich noch ein kleiner Button zur DPI-Einstellung. Da müsst ihr eure Hand dann ein wenig anders positionieren, um ihn zu erreichen, das verhindert aber zugleich ein versehentliches Drücken, wie es mir hin und wieder bei der Logitech G502 X passiert. Obendrein habt ihr PTFE-Füße, die dafür sorgen, dass die Burst 2 Air zuverlässig über verschiedene Oberflächen gleitet, bei mir ist das zum Beispiel gerade das Razer Firefly V2 Pro. Alles in allem ist die Maus symmetrisch gestaltet, wodurch auch Linkshänder gut damit zurechtkommen sollten.

Tasten und Tippgefühl: Mit ihren technischen Voraussetzungen liefert die Burst 2 Air eine sehr gute Performance ab, egal ob beim Spielen oder beim Arbeiten. Durch das geringe Gewicht bewegt ihr sie spielerisch leicht über euer Mauspad und es gab im Testzeitraum keinerlei Probleme mit der Latenz oder Verbindungsqualität. Die Hand liegt dabei immer gut auf der Maus und man hat nie das Gefühl, sich in irgendeiner Weise unangenehm halten oder verkrampfen zu müssen.

Um noch einmal die G502 X zum Vergleich heranzuziehen: Die Klicks der Tasten sind bei der Burst 2 Air ein gutes Stück lauter, lassen sich aber leicht und angenehm drücken. Ähnliches gilt für das Scrollrad, es ist gut zu drehen und zu klicken und die beiden seitlichen Tasten machen ebenso wenig Probleme. In ihrer Gesamtheit hinterlässt die Burst 2 Air somit ein durchweg gutes Gefühl bei der Verwendung und man hat den Eindruck, für das investierte Geld eine sehr gute Gegenleistung zu erhalten.

In Bezug auf die Laufzeit gibt Turtle Beach 120 Stunden bei einer Bluetooth-Verbindung sowie 40 Stunden bei einer 2,4-GHz-Verbindung an. Das ist ein deutlicher Unterschied und die Werte sind definitiv realistisch. Wenn der Energievorrat zur Neige geht, macht euch die rot leuchtende LED entsprechend darauf aufmerksam.

Software: Zur Konfiguration der Maus benötigt ihr die Swarm 2 Software von Turtle Beach. Damit lassen sich Anpassungen relativ leicht vornehmen, ebenso habt ihr hier eine präzisere Anzeige für die noch verbliebene Akkukapazität. Gleichzeitig könnt ihr über die App neue Updates für die Maus herunterladen und verschiedene Profile anlegen, etwa für einzelne Spiele.

Zu kaufen gibt es die Turtle Beach Burst 2 Air unter anderem bei Amazon.de, Alternate.de oder auch Media Markt.

Turtle Beach Burst 2 Air - Fazit

Für alle, die nach einer möglichst leichten Maus suchen, präsentiert sich die Burst 2 Air von Turtle Beach als sehr gute Option. Trotz des geringen Gewichts fühlt sie sich sehr stabil an und wirkt gut verbaut. Viel leichter kann es vermutlich nicht mehr werden und ob es noch viel weniger sein muss, ist ebenfalls fraglich. Jedenfalls ist sie nicht nur qualitativ gut verbaut, sondern überzeugt gleichermaßen mit ihrer Leistung. Wirklich viel zu bemängeln habe ich nicht, außer vielleicht, dass die Klicks der Maustaten für manche etwas zu laut sein könnten. Da müsst ihr euch dann nach einer Alternative umgucken, ansonsten kann ich die Burst 2 Air empfehlen, wenn ihr nach einer leichten, gleichzeitig aber nicht zu kleinen Maus sucht.