Two Point Campus: Schulgeister im Test - Unterhaltsam, aber begrenzt

Grundsätzlich gelungenes DLC-Häppchen zum kleinen Preis, aber nur mit einem neuen Campus und keinen Effekten in anderen Levels.

Geisterjagd? Geht immer. Erst recht, wenn man Ghostbusters mag. Gut, von diesen Geisterjägern gibt’s im neuen Schulgeister-DLC für Two Point Campus nichts zu sehen. Eigentlich schade, wäre ein cooler Gastauftritt gewesen. Egal, es werden Geister gejagt. Mit Staubsaugern oder zumindest Staubsauger-ähnlichen Geräten. Wer braucht schon Proton Packs?

Schulgeister ist der zweite DLC für das im August 2022 veröffentlichte Spiel. Zuvor erschien der Space-Academy-DLC, der teurer war, aber auch mehr Inhalt bot. Schulgeister lockt mit einem Preis von 5,99 Euro, stellt allerdings keine riesengroßen Erwartungen daran. Womit ich nicht sagen will, dass die Erweiterung schlecht wäre, sie hinterlässt nur den Eindruck von ungenutztem Potential.

Die Geister, die ich rief

Im Gegensatz zu den drei Campusgegenden und sechs Studiengängen von Space Academy umfasst Schulgeister lediglich einen Campus, zwei Studiengänze und eine Herausforderung. Ihr merkt also schon, dass der günstigere Preis durchaus gerechtfertigt ist. Ich bin froh, dass man hier nicht auch den Preis von 10 Euro draufgenagelt hat, da weiß man gleich beim Kauf, wo man dran ist.

Das Campusgelände erweitert ihr, indem ihr starke Geister austreibt.

Im Gegenzug unterscheidet sich das Gameplay auf diesem neuen Campus aber deutlich von den anderen Gegenden. Die beiden neuen Kurse beschäftigen sich mit der Jagd nach Geistern und im Grunde damit, toten Leuten beizubringen, wie sie sich als Geist verhalten sollen. Aber keine Sorge, eure lebendigen und geisterhaften Studentinnen und Studenten gehen nicht aufeinander los.

Ein Geist nach dem anderen

Die größte Änderung gegenüber dem Hauptspiel resultiert hier darin, wie ihr neue Bereiche des Campus zum Bebauen freischaltet. Pro Bereich wartet nämlich jeweils ein starker Geist auf euch, sozusagen ein Bossgegner. Die haben eine bestimmte Anzahl an Lebenspunkten (oder Todespunkten, weil sie Geister sind?) und ihr müsst sie mithilfe eurer Studentinnen und Studenten besiegen, indem ihr eine Geisteraustreibung ansetzt.

Tot, aber sportlich.

Je besser die Studierenden auf eurem Campus sind, desto mehr Schaden richten sie an. Ihr braucht also bessere Einrichtungen, um sie zu verbessern und so auch mehr Erfolg beim Austreiben der Geister zu haben. Eines führt also zum anderen. Nicht ignorieren solltet ihr die bestimmten Voraussetzungen pro Bereich. Sind diese erfüllt, verursachen eure Studierenden doppelten Schaden.

Das ist eine schöne Abwechslung zum Alltag im Basisspiel und ihr müsst besonders zu Anfang schauen, dass ihr eine gute Balance findet, um ausreichend Schaden anzurichten. Der Nachteil der neuen Kurse ist indes, dass ihr diese zwar auch in den anderen Gegenden von Two Point Campus bauen könnt, allerdings gibt es dort keine Geister zu jagen. Was etwas enttäuschend ist, so profitiert ihr lediglich auf dem neuen Campus wirklich davon.

Two Point Campus: Schulgeister - Fazit

Letztlich kann natürlich jeder selbst entscheiden, ob man auf die Jagd nach Geistern gehen möchte oder nicht. Sagen wir es so: Die Mechanik ist gegenüber dem Hauptspiel ausreichend anders, um den Preis von sechs Euro zu rechtfertigen. Und auch mit diesem DLC verbringt ihr wieder einige Stunden, bis ihr ihn komplett ausgereizt habt. Ist euch das die paar Euro wert? Prima, viel Spaß damit! Gleichzeitig bleibt aber der Eindruck, dass hier noch mehr möglich gewesen wäre. Vier Euro mehr, dafür aber wieder drei neue Gegenden mit ähnlicher Mechanik? Nun ja, es ist so wie es ist. Schulgeister ist kein essentieller DLC, aber ein schönes Häppchen für zwischendurch, wenn ihr bereit seit, etwas mehr als eine Handvoll Euro dafür auszugeben. Für das Geld wurde ich schon schlechter unterhalten als hier.

Two Point Campus: Schulgeister Wertung: 7 / 10

Two Point Campus: Schulgeister - Pro und Contra

Pro:

Geisteraustreibungen als neue Spielmechanik

Zwei neue Studiengänge und neue Herausforderungen

Neue Objekte zum Einrichten

Günstiger Preis

Contra:

Studiengänge haben in anderen Campusgegenden keine Effekte

Entwickler: Two Point Studios - Publisher: Sega - Plattformen: Xbox Series X/S (getestet), PC, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch - Release: 15.03.2023 - Genre: Simulation - Preis (UVP): 5,99€

Ihr könnt Two Point Campus: Schulgeister auf Steam, im Microsoft Store, im PlayStation Store und im Nintendo Switch eShop kaufen.