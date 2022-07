Two Point Campus zeigt euch, was in den Sommerferien passiert

Was passiert eigentlich während der Sommerferien in Two Point Campus? Wenn kein Unterricht stattfindet, legt ihr nicht einfach die Füße hoch.

Mit einem neuen Trailer zeigen euch Sega und die Two Point Studios, was in diesem Zeitraum abgeht.

Die Vorbereitungen laufen

Während der Sommerferien wählt ihr etwa die Kurse aus, die ihr anbieten möchtet. Ebenso kümmert ihr euch darum, dass alles den Standards von Two Point County entspricht.

Habt ihr das Gefühl, gut vorbereitet zu sein, startet ihr ins neue akademische Jahr und begrüßt neue Studentinnen und Studenten.

Gleichzeitig müsst ihr euch um deren Unterhaltung kümmert, damit sie glücklich und ausgeglichen sind. Egal, ob das Tanzpartys oder Assistenten sind, die sie unterstützen. Das hilft auch euch, denn am Ende eines akademischen Jahres beurteilt man euch nach den Leistungen eurer Schülerinnen und Schüler.

Two Point Campus erscheint am 9. August 200 für PC und Konsolen. Direkt zum Launch kommt das Spiel in den Xbox Game Pass auf Konsole und PC.