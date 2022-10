Uncharted entpuppt sich als der bisher schwächste PC-Launch von Sony

So wie es aussieht, hat Uncharted: The Legacy of Thieves Collection keinen Traumstart auf Steam hingelegt. Bisher scheint es sogar die schwächste PC-Veröffentlichung eines PlayStation-Titels zu sein.

Uncharted kommt nicht an die anderen PC-Launches heran

Laut SteamDB hat Uncharted am Sonntag eine gleichzeitige Spieleranzahl von 10.851 angelockt. In den Top 100 ist das Spiel im Gegensatz zu den anderen PC-Launches von Sony damit nicht gelandet. Days Gone feierte sein Debüt mit rund 27.000 Spielern auf Steam, Horizon Zero Dawn erreichte etwa 56.000 Spieler, Spider-Man 66.000 und God of War sogar 73.000 Spieler.

Vielleicht hat es Uncharted nicht gerade in die Hände gespielt, dass Gotham Knights, Plague Tale: Requiem und die Kampagne von Modern Warfare 2 innerhalb der letzten zwei Wochen veröffentlicht wurden. Auch in Spielen außerhalb von Steam, etwa Overwatch 2, tummelten sich sicher viele Spieler - besonders, da es am vergangenen Wochenende doppelte XP gab.

Bisher ist Uncharted das älteste PlayStation-Spiel, dem Sony eine PC-Portierung verpasst hat. Im Jahr 2016 erschien das Abenteuer mit Nathan Drake erstmals auf der PS4. Noch kann der Titel auf dem sicherlich ein paar Spieler anlocken, doch auch die anderen PC-Launches erreichten ihren Spielerhöchststand innerhalb der ersten Tage.