Uncharted: Legacy of Thieves Collection könnte laut Epic Games im Juni auf den PC kommen

Mit der Legacy of Thieves Collection kommen die zwei aktuellsten Teile der Uncharted-Reihe von der Playstation nun endlich auch auf PC - worauf einige Abenteuer-Spiel-Fans sicherlich schon gewartet haben. Das aufgehübschte Bundle um Nathan Drake und Co. erscheint wohl im Juni für den Computer - das enthüllt ein Blog-Artikel über die kommenden Spiele-Highlights im Epic Games Store.

Die Kollektion enthält Remaster-Versionen von Uncharted 4 und dem Spin-off-Titel The Lost Legacy mit einigen grafischen Verbesserungen. So erschienen die beiden Spiele im Januar bereits in technisch optimierter Form für die PS5, laut einem Blogbeitrag von Epic Games könnt ihr euch im Juni dann für die PC-Version bereit machen.

Dort heißt es: "Das PC-Release-Datum der Uncharted: Legacy of Thieves Collection ist der 20. Juni 2022"

Der Blog von Epic Games benennt den 20. Juni als Release-Datum der Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Beide Spiele mischen die altbekannte Uncharted-Formel aus Springen, Klettern und Erkunden exotischer, lang vergessener Dschungel-Welten voller Schätze gepaart mit actionreichen Shooter- und Parcours-Passagen.

Obendrauf gibt es in beiden Titeln eine Hintergrundgeschichte im Pocporn-Kino-Stil, mit zahlreichen Cutscenes und fesselndem Soundtrack untermalt, wie sich das eben für die Geschichten von Nathan Drake gehört: Am Ende sitzt man da und hat das Gefühl einen leichten, aber herrlich unterhaltsamen Action-Film selbst gespielt zu haben. Gute Gelegenheit also für alle, die keine Playstation haben, diese Abenteuer jetzt nachzuholen.

Laut Naughty Dog könnte das Abenteuer mit Uncharted auch noch nicht vorbei sein. Wie das Entwicklerstudio von Nathan Drake und The Last of Us andeutet, sei man auch offen dafür, die Abenteuer-Reihe in Zukunft vielleicht noch zu erweitern, genaue Pläne dazu sind aber noch nicht bekannt.