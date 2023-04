Verstörende Bilder aus Hogwarts Legacy zeigen, wie unhygienisch es in der Küche zugeht

Der Speisesaal in Hogwarts Legacy ist ein Traum. Tausende Teller mit vielen leckeren Gerichten. Von Obsttellern bis hin zu Suppen und Fleisch ist alles dabei. Ein Festmahl. Na ja, zumindest, bis ihr gesehen habt, was in der Küche von Hogwarts so abgeht.

Da kommt einem der Mageninhalt wieder hoch

Zauberer in der Wachstumsphase, was die Kinder in Hogwarts wohl größtenteils sind, sind auf eine gute Mahlzeit angewiesen. Da sind die Buffets in der Großen Halle doch eigentlich genau das Richtige. Blöd nur, wenn dann die Hygiene mit Füßen getreten wird - wortwörtlich.

Die Gerichte werden in der Schulküche von Hauselfen zubereitet. Leider achtet dort niemand auf angemessene Hygienemaßnahmen. Reddit-Nutzer Unknown_soldier teilt ein Bild, auf dem Hauselfen Fleisch zubereiten und es weich klopfen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Eigentlich eine vorbildliche Herangehensweise. So schmeckt es ja auch gleich viel besser. Bedauerlicherweise hat den Hauselfen niemand gesagt, dass es für diese Aufgabe bereits spezielle Küchengeräte gibt. Statt mit Fleischhammern stampfen die Elfen die tote Masse mit ihren nackten Füßen weich. Ihgitt!

Mehr zu Hogwarts Legacy:

Hogwarts Legacy: Überlegt euch lieber zweimal, ob ihr die Katzen streicheln wollt

Hogwarts Legacy birgt ein hässliches Geheimnis - Es ist aus Harry Potter und hat zu viele Rüschen

Hogwarts Legacy: Neuer Patch löst Probleme mit Quests, Sound und DLC

"Es muss doch eine hygienischere Methode geben, um Fleisch zart zu machen als diese...", schreibt der Nutzer und hat damit absolut recht. Wozu gibt es denn Magie in dieser Welt? Selbst Muggel greifen nicht auf solch steinzeitliche Techniken zurück.

Was Gordon Ramsay unter wüsten Beschimpfungen schließen lassen würde, ist für die Schüler der bittere Alltag. Und sie wissen noch nicht einmal davon! Kann da nicht mal jemand das Gesundheitsamt vorbeischicken?

Vegetarier und Veganer haben immerhin Glück. Wobei, vielleicht sollten diese sich dann von anderen gestampften Lebensmitteln, wie Marmelade fernhalten. Man weiß ja nie. Falls ihr euch noch ein wenig amüsieren wollt, sind die Kommentare des Reddit-Posts einen Blick wert. Die vielen Fuß-Witze ziehen euch sicher die Schuhe aus.