Hogwarts Legacy birgt ein hässliches Geheimnis - Es ist aus Harry Potter und hat zu viele Rüschen

In Hogwarts Legacy könnt ihr euch laufend neu einkleiden. Ständig findet ihr neue Schals, Handschuhe und Roben und könnt diese optisch nach Lust und Laune anpassen und dafür alle Designs nutzen, die ihr bereits gesammelt habt. Einige Outfits sind aber an Quests geknüpft und daher etwas schwerer zu erhalten - so wie dieses besondere Stück.

Ein Festtagsfummel, der bei Fashion-Fans für Gänsehaut sorgt

Wer schonmal Harry Potter und der Feuerkelch gesehen hat, wird sich an diese Modesünde erinnern. Rons Mutter hielt es für angebracht, ihrem Sohn den Festtagsumhang seiner Großtante zu schicken, der zur Zeit von Harry Potter als absolut geschmacklos und aus der Mode gekommen galt.

Überall war dieser Mantel mit Rüschen besetzt und besaß eine Farbe, wie wir sie sonst nur nach einer langen Sitzung auf dem stillen Örtchen zu sehen bekommen. Ron war verständlicherweise alles andere als begeistert.

Anders als Ron, können Spieler von Hogwarts Legacy über dieses Outfit sicher lachen, besonders, wenn sie die Referenz dieses Easter-Eggs kennen. Auf TikTok zeigt Nutzer eliveromery, wie es aussieht, wenn ihr in Rons Ballkleidung schlüpft.

So könnt ihr Rons Festtagsmantel finden (Spoiler)

Es folgen Spoiler zur Herausforderung "Die Geheimnisse von Hogwarts": Wie im Text zum TikTok-Beitrag steht, ist die festliche Robe die Belohnung für das Lösen aller drei Geheimnisse von Hogwarts.

Ein lustiges Easter-Egg, das ich so nicht habe kommen sehen, auch, wenn dieser schreckliche Mantel viel besser in das 19. Jahrhundert passt, in dem Hogwarts Legacy spielt.