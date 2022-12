World of Warcraft Dragonflight: Das ist die Roadmap für die Drachen im Jahr 2023

World of Warcraft Dragonflight hat die WoW-Community begeistert. Ich meine, ihr könnt auf Drachen reiten, was wollt ihr denn noch? Trotzdem bringt Blizzard noch mehr in diese Erweiterung hinein. Was euch 2023 erwartet, zeigt die Roadmap.

Wo zieht es die Drachen 2023 hin?

Insgesamt enthüllt Holly Longdale, Executive Producer von World of Warcraft, sechs Inhaltsupdates für die Erweiterung.

Diesen Winter kommt Patch 10.0.5 und bringt weiße und graue Transmogs sowie Handelsposten. Im Frühling könnt ihr euch auf die Rückkehr zur Verbotenen Insel sowie traditionelle Ausrüstung für Menschen und Orks freuen.

Mehr zu World of Wacraft Dragonflight

Neue WoW Twitch Drops: Ab heute gibt’s ein neues Mount, Pet und Spielzeug zum World First Race

World of Warcraft: Dragonflight – Test: Blizzard schlägt endlich ein neues Kapitel auf

WoW Dragonflight: Twitch Drops - Ab heute gibt's den seltenen Teufelsdrachen!

In Saison 2 erscheint Patch 10.1, der ordentlich Inhalte mitbringt. Für Dragonflight gibt es dann eine neue Zone, einen neuen Schlachtzug, die nächste PvP-Saison, eine neue Dungeon- und Mythisch+-Auswahl sowie weitere Verbesserungen.

Im Sommer kommt ein Megadungeon und neue Weltereignisse, der Herbst bringt eine neue Geschichte sowie neue Feiertagsinhalte.

Hier sehr ihr die Roadmap für World of Warcraft Dragonflight.

Mit Saison 3 startet wieder eine neue PvP-Saison. Zusätzlich bringt Update 10.2 eine weitere neue Zone, einen neuen Schlachtzug, eine neue Aktivitätsauswahl und weitere Inhalte.

Ein genaueres Bild könnt ihr euch im Blogbeitrag von World of Warcraft machen.