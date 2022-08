Zelda: Breath of the Wild: Trick beschert euch alle Krog-Samen in 10 Minuten

Alle Krog-Samen in The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu sammeln, kann eine langwierige Aufgabe sein.

Ein neu entdeckter Trick macht es nun aber möglich, alle Krog-Samen in gerade mal zehn Minuten zu bekommen!

Wie funktioniert dieser Trick?

Der Trick baut auf dem bekannten Item Slot Transfer (ITS) Glitch auf. Im Video weiter unten könnt ihr sehen, wie man so alle Krog-Samen in den ersten zehn Minuten des Spiels bekommt.

Und so funktioniert das Ganze:

Startet ein neues Spiel (beliebiger Schwierigkeitsgrad) bis zu dem Punkt, an dem ihr sowohl den Shiekah-Stein erhalten als auch den Schrein des Lebens verlassen habt. Schnappt euch keine Kleidung, sondern sucht nach einer Holzfälleraxt. Speichert manuell. Springt in den Fluss mit dem Ring aus Wasserlilien, wo ihr einen Krog-Samen findet. Lasst das Spiel automatisch speichern. Geht zurück zum Titelbildschirm und ändert den Schwierigkeitsgrad. Ladet den automatischen Spielstand und führt den Item Transfer Slot Glitch auf bekannte Art aus. Legt ein Item ab. Geht zurück zum Titelbildschirm und setzt die Schwierigkeit auf die Einstellung zurück, die ihr zuvor hattet. Ladet den manuellen Spielstand, steckt die Axt weg und ladet dann erneut den gleichen Spielstand. Wiederholt das Ganze zweimal. Ladet nun den automatischen Spielstand. Macht keine Pause und ruft nicht das Menü auf, lauft einfach weiter, bis das automatische Speichern ausgelöst wird. Ladet euren manuellen Spielstand dreimal.

Habt ihr alles richtig gemacht, solltet ihr jetzt 999 Krog-Samen haben. Und mir stellt sich die Frage, wie man eigentlich solche Glitches entdeckt?