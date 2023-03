Zelda Breath of the Wild: Neue Daruk-Statue ab sofort vorbestellbar.

First 4 Figures' nächste Statue zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild könnt ihr jetzt vorbestellen.

Dabei handelt es sich um Daruk, den mächtigen, aber freundlichen Helden, der in der Breath-of-the-Wild-Reihe nun ebenfalls seine eigene PVC-Statue erhält.

Das hat Daruk zu bieten

Seine Pose ist nach dem offiziellen Artwork aus dem Spiel modelliert – er hat ein breites Grinsen im Gesicht und trägt seine charakteristische Waffen, den Boulder Breaker. Das Design der Basis zeigt das Sheikah-Augensymbol und passt somit zu den anderen Statuen der Reihe.

Die Exclusive Edition, die ihr jetzt vorbestellen könnt, verfügt zudem über zwei LED-Modi (statisch und pulsierend) für die Basis.

Ebenso erhaltet ihr in dieser Edition eine Nummerierung auf der Unterseits, eine Authentifizierungskarte, ein USB-C-Kabel, einen wiederaufladbarer Akku und eine spezielle Premium-Deluxe-Box-Verpackung.

Die Daruk-Statue ist 30,2 x 28,4 x 19,5 cm groß und wiegt rund 1,86 Kilogramm.

Mit der Veröffentlichung ist voraussichtlich im vierten Quartal 2023 zu rechnen, der Early-Bird-Preis (noch 32 Tage) liegt aktuell bei 190,39 Dollar. Anschließend steigt er auf 202,29 Dollar.