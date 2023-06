Alan Wake 2 nur digital: Statt der Disc nimmt sich Remedy Zeit für Feinarbeiten

Am 17. Oktober erscheint Alan Wake 2 auf PlayStation 5, Xbox Series und PC. Wie wir bereits aus einer FAQ von Entwickler Remedy erfahren haben, wird es Alan Wake nur in digitaler Form geben. Wieso sich das Team für diesen Schritt entschieden hat, erklären Creative Director Sam Lake und Game Director Kyle Rowley in einem Interview.

Viele Gründe für eine rein digitale Veröffentlichung

Gegenüber Eurogamer.net sagte Lake: "Ja, es ist ausschließlich digital, und das ist sowohl aus der Sicht von Remedy als auch von Epic Games unsere derzeitige Überlegung. Wir hatten einfach das Gefühl, dass es Sinn macht und der Zeitpunkt richtig ist."

"Als Kreative haben wir natürlich mehr Zeit, um dem Spiel den letzten Schliff zu geben, wenn wir es nur digital veröffentlichen", ergänzt Rowley. "Wir haben sogar eine beträchtliche Anzahl von Wochen. Denn andernfalls muss das Spiel, das auf der Disc erscheint, natürlich auch ohne Patch spielbar sein."

"Wir wollten nichts veröffentlichen, auf das wir nicht stolz waren und das die Spieler nicht spielen sollten. Wir hoffen also, dass wir euch auf diese Weise eine bessere Version des Spiels bieten können."

Wer die FAQ gründlich gelesen hat, dem könnte aufgefallen sein, dass die beiden hier einen ganz anderen Grund für die rein digitale Veröffentlichung nennen. Dort hieß es, dass viele Spieler inzwischen digital spielen würden.

"Man kann eine Sony PlayStation 5 ohne Disc-Laufwerk kaufen, und die Xbox Series S von Microsoft ist eine reine Digitalkonsole. Es ist nicht unüblich, dass moderne Spiele nur noch digital veröffentlicht werden."

Außerdem trage der Verzicht auf eine Disc zu einem niedrigeren Preis bei. Auf der Konsole soll der Titel 59,99 Euro kosten und auf dem PC 49,99 Euro. Zudem heißt es in der FAQ, dass das Team kein Disc-Produkt ausliefern, bei dem dennoch ein Download erforderlich gewesen wäre.