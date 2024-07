Alles, was Elden Rings Endboss euch immer sagen wollte, aber nie durfte

Habt ihr den Endboss von Shadow of the Erdtree schon besiegt? Für Elden Rings wohl schwersten Boss wurden nun neue Dialogzeilen entdeckt, die aus dem DLC gestrichen wurden. Wollt ihr wissen, was der Gegner euch noch zu sagen hat?

Wieso wurde der Dialog von Radahn gestrichen?

Ein Dataminer hat diesen Sprachdialog ausgegraben. In der aktuellen Version von Shadow of the Erdtree sind diese Zeilen nicht mehr vorhanden. Tief vergraben in den Code-Zeilen dauert es allerdings oft auch nicht lange, bis ein solcher Fetzen an die Oberfläche geholt wird.

Hier einmal eine Spoiler-Warnung! Immerhin geht es um Radahn höchstpersönlich ...

Vorab kann jedoch gesagt werden, dass es hier keine bahnbrechenden neuen Erkenntnisse durch die Sprachzeilen erlangt werden. Dennoch ist dieser Dialog einen Blick wert, denn er wurde sicher aus einem Grund aus der Erweiterung gestrichen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Insgesamt hat der Dataminer drei Zeilen gefunden. Hier sagt Radahn: "Ich bin Radahn. Geboren von dem rotmähnigen Radagon und Rennala vom Vollmond. Ein für den Kampf gezüchteter Löwe."

Wer Radahn ist, wissen die meisten Spieler sicher noch aus dem Grundspiel, weshalb diese Zeilen keinen allzu großen Mehrwert bieten. Dennoch wurden die Zeilen nicht deshalb entfernt. Vielmehr geht es hierbei um Radahns Beziehung mit Miquella. Radahn ist als Miquellas versprochener Gefährte eher eine Marionette. Würde er selbstständig sprechen, würde das bedeuten, dass sich dieser von Miquellas Gehirnwäsche befreit hat.