Apex Legends begrüßt Vantage: Neues Update ist jetzt verfügbar

Ab sofort gibt es wieder einen Neuzugang in Apex Legends, der die Legenden in den Arenen ordentlich aufmischt, zusammen mit allerlei Änderungen. Die mittlerweile vierzehnte Saison bringt Vantage an den Start und ermöglicht euch ein höheres Level-Cap.

Eisige Winde, gefiederte Freunde und neue Gebiete

Das Update ist bereits live und lässt euch die stark auf den Fernkampf ausgelegte Legende spielen. "Vantage hat alles auf die harte Tour gelernt", heißt es in einer Beschreibung. Als Tochter eines zu Unrecht verurteilten Kriminellen musste sie sich allein durchschlagen.

"Begleitet nur von ihrer kleinen geflügelten Gefährtin Echo und gezwungen, in einem feindlichen Land zu leben, wurde sie zur ultimativen Überlebenskünstlerin und einer erfahrenen Scharfschützin." Klingt doch vielversprechend.

Mit dem erhöhten Level-Cap kommen auch einige neue Belohnungen dazu. So könnt ihr etwa Token oder Apex-Packs erhalten. Auch den Stufen des neuen Battle Pass könnt ihr hinterherjagen. Hier bekommt ihr Musik, Ladebildschirme, Emotes, Bannerrahmen und andere Accessoires. Damit ihr beim Erspielen flexibler seid, zählt euer Fortschritt in jedem beliebigen Modus.

Wie jedes Mal gibt es auch eine veränderte Karte. Diesmal trifft es Kings Canyon, das nun einen neuen POI namens "Relic" erhält. Generell wird die Karte ein wenig vergrößert, um das Tempo auf der Map zu verbessern.