Apex Legends: Saison 18 stellt Revenant und sein Rework ins Scheinwerferlicht

Respawn Entertainment hat sich für Season 18 die Legende Revenant vorgeknöpft und ihn in einem umfangreichen Rework angepasst. Was ihr sonst noch alles in der kommenden Saison von Apex Legends erwarten könnt, erfahrt ihr hier.

Ein Killer wurde neu geboren

Revenant hält mit seinem veralteten Spielstil schon länger nicht mehr mit den neueren Legenden mit, erklären die Entwickler in einem Live-Panel, an dem auch wir teilnehmen durften.

Die Entwickler wollten mit seinem Rework dafür sorgen, dass er wieder relevant wird und ihr mit Revenant eine "Monster-Assassinen-Fantasie" ausleben könnt. Er sollte einfach unheimlicher werden. Das Team hat ihm deshalb optisch, im Gameplay und auch in seiner Geschichte mehr Tiefe verliehen.

Hier seht ihr, wie Revenant künftig in Apex Legends aussehen wird.

So wird ein zerrütteter Geist Revenant mit noch mehr Wut füllen, was ihm ein mörderisches Aussehen verleiht. Seine Fähigkeiten ermöglichen es ihm schärfere Sinne zu erhalten, mit denen er nahe Feinde mit wenig Leben schneller aufspüren kann. Mit "Shadow Pounce" schließt er die Lücke zu seinen Gegnern oder kann sich durch diesen Sprung neu positionieren.

Seine Ult "Forged Shadows" umhüllt Revenant in einem Mantel aus Schatten, die Schaden abblocken und sich bei einem erzielten Knock-Down regenerieren können.

Mehr zu Apex Legends:

Apex Legends holt Ballistic aus dem Ruhestand: Alter Star will es nochmal wissen

Weiteres Studio für Apex Legends eröffnet: Laut Respawn könnte das Spiel noch über 15 Jahre laufen

Neue Klassen in Apex Legends: Was sich zum vierten Geburtstag des Battle-Royales verändert

Damit jeder Spieler die Möglichkeit hat, diesen neuen Revenant auszuprobieren, wird er die gesamte Saison über frei zugänglich sein. Durch das Meistern bestimmter Herausforderungen während der Saison könnt ihr die Legende sogar permanent freischalten.

Neben einigen bunteren Skins bietet der Battle Pass von Apex Legends auch ein paar Killer-Kosmetika.

Weitere Reworks sind derzeit aber erstmal nicht in Sicht. Auf einer regulären Basis könnt ihr solche Auffrischungen alter Legenden also nicht erwarten.

Weitere Änderungen in Season 18 umfassen ein Death-Dynasty-Collection-Event mit doppelter Battle-Pass-XP, einen neuen Battle Pass, SMG-Nerfs und Shotgun-Buffs. Zusätzlich kommt Brokem Moon endlich in das Mixtape und ab dem Rang Diamond soll es nochmal ein wenig schwerer werden aufzusteigen.