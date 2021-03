Neue Mod für den Flight Simulator bringt die Ever Given in den Suezkanal

Eine neue Flight-Simulator-Mod bringt den Frachter Ever Given ins Spiel

Dieser blockiert dann den Suezkanal

Auch weitere Schiffe kommen über eine zweite Mod hinzu

Das kleine Missgeschick des Frachters Ever Given im Suezkanal war eines der Themen, das in den letzten Tagen die Medien beherrschte.

Dieses Spektakel könnt ihr euch nun auch im Flight Simulator ganz genau anschauen, möglich macht es eine brandneue Mod.

Die platziert das Schiff Ever Given im Suezkanal, natürlich querstehend, mit Schleppern an der Seite und anderen Schiffen, die in Wartestellung auf die Weiterfahrt warten.

Wer dieses Ereignis in seinem Flight Simulator verewigen möchte, kann sich die Mod von Modder "FlyBoyRez1", Suez Traffic Jam genannt, hier herunterladen.

Einmal nicht aufgepasst... ihr kennt das.

Die Mod setzt dabei noch eine andere Mod voraus, die für euch aber ebenso interessant sein könnte: Global AI Ship Traffic. Diese bringt mehr als 1.300 Schiffsmodelle auf die virtuellen Gewässer, ihre Routen passen zum jeweiligen Schiffstyp.

Dazu zählen unter anderem Fähren und Fischerboote, Segelboote, Tanker, U-Boote und Flugzeugträger, sogar Wale kommen hinzu. Letztere sind zwar nicht wirklich Schiffe, aber egal!

Auf jeden Fall eine nette Idee, ein solch reales Ereignis auch im Flight Simulator umzusetzen. Wer es also ein bisschen realistischer haben oder dieses Ereignis lebendig halten möchte, kann sich die Mod herunterladen und einmal im Tiefflug über den Suezkanal düsen.

In dieser Woche erschien außerdem ein neues Update für den Flight Simulator, das unter anderem die Performance des Flugsimulators verbessern soll. Hattet ihr also Probleme mit der Leistung im Spiel, solltet ihr euch das neueste Update installieren.

Im Februar wurde indes das letzte World-Update veröffentlicht, das Verbesserungen an der Spielwelt in Großbritannien vornahm.