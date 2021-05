Mit den Fortnite Woche 11 Aufgaben sind ihr bereits in der vorletzten Woche von Season 6 angekommen und während wir uns fragen, was die nächste Staffel zu bieten hat, liefern die wöchentlichen Aufgaben und Vorahnungen-Herausforderungen wahrscheinlich schon einen Einblick in die kommende Handlung. Auch der neue epische Auftrag Besuche Ruinen von GHOST und SHADOW könnte damit in Zusammenhang stehen. Nachfolgend zeigen wir euch, wo ihr die alten Überreste der Basen auf der Fortnite Map finden könnt.

Fortnite Season 6: Besuche Ruinen von GHOST und SHADOW Inhalt:

Die Locations der Stützpunk-Überreste im Detail

Die Ruinen der GHOST-Basis sind nicht allzu schwer zu finden: Es ist Sharky Shell (ehemals "The Shark"). Die haiförmige Insel liegt ganz im Nordwesten der Karte und war ursprünglich mal ein Gefängnis. Ihr könnt das GHOST-Symbol (E.G.O.) immer noch in der Mitte der Ruine finden, es liegt ganz unten am Boden an der Ostwand des Aufzugschachts.

Fortnite Season 6: Bei Sharky Shell findet ihr die Überreste von GHOST.

Die SHADOW-Ruinen sind nicht ganz so offensichtlich, doch alte Hasen dürfte "The Grotto" sicher noch etwas sagen. Die geheime Basis im Berg zwischen den Dirty Docks und Retail Row am östlichen Rand der Karte wurde zwar komplett geflutet und ist nicht mehr zugänglich, doch die äußeren Anzeichen für ihren Verbleib sind nach wie vor da. Dazu gehören die beiden runden Becken auf dem Bern nordöstlich von Retail, der Fels in Schädelform und der verschlossene Eingang auf Meereslevel am östlichen Inselrand. Hier entdeckt ihr über dem gewaltigen Tor auch noch das Symbol von SHADOW (A.L.T.E.R.).

Fortnite Season 6: Von der einstigen SHADOW-Basis "The Grotto" ist nicht viel übrig geblieben.

Fehlt noch die dritte Ruine, und die ist gar nicht so leicht zu erkennen, denn nichts weißt auf ihre Zugehörigkeit zu GHOST oder SHADOW hin. Gemeint ist der große Bunker im Berg im Südosten der Karte, der als Orientierungspunkt "***Zensiert***" betitelt ist. Ihr müsst euch der Anlage nur nähern, dann wird euch die Ruine angerechnet.

Fortnite Season 6: Der Bunker südöstlich von Catty Corner ist die dritte Ruine.

