Gewinnt die Final Fantasy 7 Remake Deluxe Edition und eine Play Arts Action-Figur von Cloud Strife

Weihnachten rückt näher, aber wir sind noch nicht durch mit unserem Gaming-Adventskalender: Jeden Tag im Dezember gibt es zahlreiche Preise zu gewinnen - von Technik über Spiele-Inhalte bis hin zu Nerdkram - und die findet ihr alle in unserem Eurogamer-Adventskalender. Ihr hört erst jetzt von all den Preisen? Gar nicht schlimm, denn bis zum 26. Dezember könnt ihr noch bei allen Gewinnspielen mitmachen und euren Namen in den Ring werfen!

Final Fantasy 7 Remake Deluxe Edition - ein beträchtlicher Rattenschwanz an Name voller alter Bekannter: 2020 kamen der stylishe Cloud Strife, der schwertschwingende Schurke Sephiroth und mehr in der Neuauflage des Fantasy-RPGs von 1997 wieder zurück auf die PlayStation. Okay, "bekannte Gesichter" ist vielleicht etwas viel gesagt, denn die haben sich seit 1997 ja dezent verändert. Statt kantigen Würfelköpfen gab es jetzt stylishe 3D-Figuren und eine Portion Charaktertiefe bekam die FF7-Crew obendrauf, sodass man Cloud und Co. besser kennenlernen konnte als noch in den 90ern - fand zumindest Martin in seinem Artikel, der den Stachelkopf zum ersten Mal überhaupt ein wenig verstehen konnte.

Heute sitzt Cloud Strife mit der Final Fantasy 7 Remake Deluxe Edition hinter dem Türchen.

Ein perfekter Zeitpunkt also, um sich den Burschen ins Wohnzimmer zu stellen - falls ihr mit ihm besser klarkommt als Martin natürlich. Auf die Fantasy 7 Remake Deluxe Edition für die PS4 - mit kostenlosem PS5-Upgrade - packen wir nämlich noch eine FF7 Play Arts Action-Figur von Cloud Strife obendrauf. Dabei handelt es sich um eine ca. 26 cm hohe Sammelfigur aus dem FF7-Remake mit Zubehör.

Diese Figur von Cloud könnte bald euer Regal mit dem Schwert verteidigen

Clouds coole Lederklamotte ist auf dem Figürchen absolut detailgetreu abgebildet: Von der Schulterplatte über die auffälligen grünen Augen bis hin zum Ohrring ist alles da - und seine Waffe gibt es natürlich auch dazu: Das Panzerschwert darf auch nicht fehlen, sogar mit eingearbeiteten Feinheiten wie Kratzern und Rost, damit es richtig realistisch wirkt. Sogar bei den Kampfhandschuhen des Protagonisten könnt ihr variieren.

Damit der gute Cloud nicht vor lauter Kampf-Enthusiasmus vom Regal kippt, gibt es dann auch noch eine Stütze: Ihr könnt ihn entweder im Quasi-Ruhemodus in die Halterung stellen oder herausnehmen, um ihn in Kampfbereitschaft euer Wohnzimmer schützen zu lassen. Dazu gibt es dann noch die Deluxe-Version des Spiels mit einer Steelbook-Edition, dem Soundtrack auf CD und einem Artbook, damit ihr noch einmal erleben könnt, was sich alles seit 1997 optisch so verändert hat.

Die Action-Figur von Cloud Stife kommt mit Handschuhen und Schwert als Zubehör

Wollt ihr die Deluxe Edition des Final Fantasy 7 Remakes und die Cloud-Figur euer Eigen nennen? Dann beantwortet einfach unsere Gewinnspielfrage! Noch ein paar zusätzliche Bilder der Actionfigur und Details zur Deluxe Edition findet ihr unter anderem auf der offiziellen Webseite von Square Enix, falls ihr euch noch weiter von diesem Gewinnpaket überzeugen wollt.

Der Einsendeschluss ist der 26.12.2021, um 23:59 Uhr.

