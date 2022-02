Horizon Forbidden West: Kriegstotems finden und Kratos Kriegsbemalung freischalten

In Horizon Forbidden West gibt es eine Menge Sammelobjekte zu finden. Von Audio-Datenpunkten über Ornamente und Hologramme bis hin zu Überwachungsdrohnen gibt es alles, was das Stöbererherz begehrt. Eine weitere nette Kleinigkeit, die es sich zu finden lohnt, sind die Kriegstotems, denn die sind nicht nur nette Easter-Eggs in Richtung einer anderen großen Sony-exklusiven Spielereihe, sondern spendieren euch auch eine coole Belohnung für Aloy.

Horizon Forbidden West - Inhalt

Bei diesen Kriegstotems handelt es sich um handgeschnitzte Figuren, die dem einen oder anderen bekannt vorkommen dürften. Genauer gesagt handelt es sich um insgesamt vier Charaktere aus God of War, für die ihr insgesamt drei Orte aufsuchen müsst. Als Belohnung für eure Mühen winkt euch eine Kratos-Gesichtsbemalung für Aloy.

Totem des Krieges finden Totem des Krieges: Eine geschnitzte Figur, die einem mächtigen Kriegsgott ähnelt Diese Kratos-Figur findet ihr im Westen der Karte. Genauer gesagt in der Nähe des Treibhauses, wo ihr Quen Alva kennengelernt habt In der Kälte des Forbidden West geht es los. Von hier aus geht es etwa 500 Meter nach Osten, in die verschneiten Berge. Ihr folgt einem eisigen kleinen Back eine Schlucht hinauf zu einem Sonnenflügel-Areal. In dieser verlassenen Hütte werdet ihr fündig. Just nördlich davon steht eine alte Hütte. An deren westlicher Seite ist ein Unterstand, in dem ihr das Totem des Krieges liegen seht: Man muss nicht einmal besonders nah heran, um zu erkennen, wer das ist. Es ist recht sinnvoll, hier erst mal die Sonnenflügel auszuschalten (nicht zuletzt, da Sonnenflügel-Zirkulatoren auch eine wichtige Währung Ressource sind, wenn es darum geht, die mächtigsten Waffen in Horizon: Forbidden West freizuschalten. Auch ein unsichtbarer Gegner treibt sich hier herum.

Totem der Jugend finden Totem der Jugend: Eine geschnitzte Figur, die einem Jungen ähnelt, der mit einem kleinen Bogen bewaffnet ist. Dieses Totem findet ihr auf der Insel im Westen, auf der auch San Francisco liegt. Fliegt in den Nordwesten der Insel, bis ihr in die Nähe eines Sturmvogel-Areal kommt. Nördlich des San-Francisco-Areals findet ihr die zweite Statue. Gut möglich, dass ihr zunächst den Sturmvogel hier erledigen müsst, um in Ruhe nach dem Totem zu sehen. Klettert danach auf die Trümmer über dem Bus und ihr werdet schnell fündig. Ein unscheinbarer Haufen Trümmer birgt das Geheimnis. Oben steht eine geschnitzte Atreus-Figur auf dem Geländer, die ihr nun an euch nehmt. Bald ist euer Set komplett. Es fehlt nur noch eine Figur. Den kennen wir doch irgendwo her?